logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 04/03/2026 17:08

Microsoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмах

Дмитро Сімагін

Автор новин

Серед топ-менеджерів великих компаній активно ширяться чутки про те, що Microsoft готує до запуску новий, ще дорожчий рівень передплати — Microsoft 365 E7. Як пише The Register, це оновлення стане відповіддю на «переповненість» поточного плану E5, який вже не вміщує всі амбітні рішення на базі штучного інтелекту.

Чому E5 стало замало?

Протягом останніх років план E5 вважався «золотим стандартом» для великих підприємств, пропонуючи топовий рівень безпеки та аналітики. Проте з вибуховим розвитком генеративного штучного інтелекту та необхідністю впровадження квантово-стійкого шифрування, Microsoft зіткнулася з дилемою: або нескінченно підвищувати ціну на E5, або створити новий «супер-преміальний» тариф.

За словами аналітика Мері Джо Фолі, E7 включатиме Microsoft 365 Copilot та Agent 365 — сервіс для керування агентами штучного інтелекту в корпоративних середовищах, — а також компоненти, які поки не включені до рівня Microsoft 365 E5.

«Представники Microsoft заявили, що оскільки кількість агентів на підприємствах зростає, вони повинні отримувати ліцензії на використання продуктів Microsoft аналогічно до ліцензування працівників», — стверджує Фолі.

Що може увійти до складу E7?

Аналітики прогнозують, що E7 стане не просто набором програм, а повноцінною екосистемою для «автономного підприємства». Основні очікувані функції:

  • Розширені ШІ-агенти: Не просто чат-бот, а автономні агенти Copilot, здатні самостійно виконувати складні бізнес-процеси в фоновому режимі.
  • Квантова безпека (PQC): Захист даних від майбутніх загроз з боку квантових комп’ютерів — критично важлива функція для урядових та фінансових структур.
  • Sovereign AI: Можливість запускати моделі ШІ в повністю ізольованих хмарах, що відповідають найсуворішим вимогам національної безпеки.
  • Безлімітний Compute: Включений пакет обчислювальних потужностей для тренування власних мікро-моделей на базі даних компанії.

Поки що системні адміністратори та топ-менеджери сприймають новину з часткою іронії та скепсису. Багато хто побоюється функції, які раніше входили до E5, просто перенесуть в E7 для виправдання вищої ціни.

Вже відомо, що ціни на Microsoft 365 зростуть 1 липня 2026 року, при цьому флагманський тариф E5 зросте з $57 до $60 на місяць. Користування Microsoft 365 Copilot додаватиме ще $30 щомісяця. За неофіційними повідомленнями, очікуваний рівень ліцензії E7 може коштувати $99 на місяць.

Для компаній зі списку Fortune 500 новий преміальний план може стати зручним способом консолідувати всі витрати на штучний інтелект в один рахунок, замість того, щоб купувати сотні окремих рішень для кожного працівника.

 Microsoft офіційно не підтвердила існування E7, але логіка розвитку хмарних послуг неминуче веде до сегментації «еліти». Якщо 2024 рік був роком «впровадження штучного інтелекту», то 2026 рік, схоже, стане роком його тотальної монетизації через нові тарифні рівні.

Нагадаємо, що помічником Copilot тепер можна керувати голосом.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

 

Головна > Новини > Microsoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмах

Найбільш обговорювані статті

Microsoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot TasksMicrosoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot Tasks
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPTУ соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
У Росії розігнали акцію проти блокування Telegram і примусового встановлення додатку MaxУ Росії розігнали акцію проти блокування Telegram і примусового встановлення Max
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Надіслали оффер? Не поспішайте погоджуватися: як правильно відповісти на пропозицію, вибити собі зарплату та кращий соцпакетНадіслали оффер? Не поспішайте погоджуватися: як правильно відповісти на пропозицію, вибити собі зарплату та кращий соцпакет
Кіберпанк японською: 9 найкращих аніме в жанрі «технології нас погублять»Кіберпанк японською: 9 найкращих аніме в жанрі «технології нас погублять»
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Китай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» СШАКитай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» США
Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.RГригорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 5 днів назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 дні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 3 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 2 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 3 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Новини

Sony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПК

 04.03.2026 17:42

Microsoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмах

 04.03.2026 17:08

Google додає в Android «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленнях

 04.03.2026 16:07

Anthropic запускає голосовий режим для Claude Code

 04.03.2026 14:46

Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone

 04.03.2026 12:04

OpenAI розробляє власного конкурента GitHub

 04.03.2026 10:21

Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000

 04.03.2026 08:49

Робота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідження

 03.03.2026 17:45

LLM-моделі навчились деанонімізовувати фейкові акаунти в соцмережах

 03.03.2026 16:47

Для Claude Code створили аудіоплагін: відтворює звуки відеоігор під час кодування

 03.03.2026 15:43

Спецпроєкти

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
2.
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
3.
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
4.
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
5.
«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші
6.
Google додає нові функції та вкладки в Translate
7.
«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики
8.
Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000
9.
Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн
10.
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: