Microsoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмах

Серед топ-менеджерів великих компаній активно ширяться чутки про те, що Microsoft готує до запуску новий, ще дорожчий рівень передплати — Microsoft 365 E7. Як пише The Register, це оновлення стане відповіддю на «переповненість» поточного плану E5, який вже не вміщує всі амбітні рішення на базі штучного інтелекту.

Чому E5 стало замало?

Протягом останніх років план E5 вважався «золотим стандартом» для великих підприємств, пропонуючи топовий рівень безпеки та аналітики. Проте з вибуховим розвитком генеративного штучного інтелекту та необхідністю впровадження квантово-стійкого шифрування, Microsoft зіткнулася з дилемою: або нескінченно підвищувати ціну на E5, або створити новий «супер-преміальний» тариф.

За словами аналітика Мері Джо Фолі, E7 включатиме Microsoft 365 Copilot та Agent 365 — сервіс для керування агентами штучного інтелекту в корпоративних середовищах, — а також компоненти, які поки не включені до рівня Microsoft 365 E5.

«Представники Microsoft заявили, що оскільки кількість агентів на підприємствах зростає, вони повинні отримувати ліцензії на використання продуктів Microsoft аналогічно до ліцензування працівників», — стверджує Фолі.

Що може увійти до складу E7?

Аналітики прогнозують, що E7 стане не просто набором програм, а повноцінною екосистемою для «автономного підприємства». Основні очікувані функції:

Розширені ШІ-агенти : Не просто чат-бот, а автономні агенти Copilot, здатні самостійно виконувати складні бізнес-процеси в фоновому режимі.

Квантова безпека (PQC) : Захист даних від майбутніх загроз з боку квантових комп’ютерів — критично важлива функція для урядових та фінансових структур.

Sovereign AI : Можливість запускати моделі ШІ в повністю ізольованих хмарах, що відповідають найсуворішим вимогам національної безпеки.

Безлімітний Compute: Включений пакет обчислювальних потужностей для тренування власних мікро-моделей на базі даних компанії.

Поки що системні адміністратори та топ-менеджери сприймають новину з часткою іронії та скепсису. Багато хто побоюється функції, які раніше входили до E5, просто перенесуть в E7 для виправдання вищої ціни.

Вже відомо, що ціни на Microsoft 365 зростуть 1 липня 2026 року, при цьому флагманський тариф E5 зросте з $57 до $60 на місяць. Користування Microsoft 365 Copilot додаватиме ще $30 щомісяця. За неофіційними повідомленнями, очікуваний рівень ліцензії E7 може коштувати $99 на місяць.

Для компаній зі списку Fortune 500 новий преміальний план може стати зручним способом консолідувати всі витрати на штучний інтелект в один рахунок, замість того, щоб купувати сотні окремих рішень для кожного працівника.

Microsoft офіційно не підтвердила існування E7, але логіка розвитку хмарних послуг неминуче веде до сегментації «еліти». Якщо 2024 рік був роком «впровадження штучного інтелекту», то 2026 рік, схоже, стане роком його тотальної монетизації через нові тарифні рівні.

Нагадаємо, що помічником Copilot тепер можна керувати голосом.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn