Новини 03/02/2026 16:34

Copilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за нього

Дмитро Сімагін

Журналіст

Лише 3,3% користувачів Microsoft 365 та Office 365, які працюють з Copilot Chat, платять за нього. Ці дані оприлюднені в рамках квартального звіту компанії, пише The Register. 

Статистика платних користувачів Copilot підриває історію успіху цього відносно нового інструменту. Керівники Microsoft неодноразово згадують про «рекордний» імпульс у сфері штучного інтелекту, повідомляючи інвесторам, що зараз Microsoft 365 Copilot має 15 мільйонів платних користувачів, кількість яких зросла на більш ніж 160% у порівнянні з минулим роком. Сатья Наделла назвав Copilot «справжньою щоденною звичкою», стверджуючи, що число активних користувачів зросло вдесятеро порівняно з минулим роком, а середня кількість розмов на одного користувача подвоїлася.

Однак в Microsoft не уточнюють, наскільки малим виглядає кількість платних користувачів Copilot на фоні величезної аудиторії Microsoft 365, які експериментують з Copilot Chat безкоштовно.

Microsoft має близько 450 мільйонів комерційних користувачів Microsoft 365, більшість з яких мають доступ до Copilot Chat без додаткової плати. Якщо не враховувати пакетні пропозиції та знижки, то платних користувачів Copilot дуже мало — неприємний результат, враховуючи масштаби витрат Microsoft на штучний інтелект.

У 2023 році Microsoft 365 Copilot було представлено як доповнення вартістю $30 на місяць за користувача. Компанія позиціонувала його як інструмент підвищення продуктивності на основі штучного інтелекту, інтегрований у Word, Outlook, Teams, Excel і PowerPoint. На той час технологічний гігант використав Copilot, щоб виділитися серед конкурентів, таких від OpenAI. Новинку описували як ШІ-агента, здатного діяти від імені користувачів, здійснювати пошук у внутрішніх документах, а також аналізувати наради та електронну пошту.

Нагадаємо, незважаючи на протести, Microsoft готується запустити функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників.

Copilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за нього

 03.02.2026 16:34

Співзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями

 03.02.2026 15:28

OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють

 03.02.2026 12:28

Вразливість Microsoft Office використовують для атак з нібито попередженням Укргідрометцентру

 03.02.2026 10:09

Google тестує інструмент для перенесення в Gemini діалогів з ChatGPT та інших чат-ботів

 03.02.2026 09:14

Популярний редактор коду Notepad++ зламано

 02.02.2026 16:46

Україна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідження

 02.02.2026 15:53

Anthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації Cowork

 02.02.2026 13:35

Реліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компаній

 02.02.2026 12:11

«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»

 02.02.2026 10:47

