Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників

Microsoft планує в березні додати функцію оповіщення про місцезнаходження співробітників для корпоративних клієнтів Teams. Раніше її запуск двічі відкладали «через невдоволення користувачів», пише Forbes.

Відстеження місцезнаходження в Teams спочатку мало стати загальнодоступним для корпоративних користувачів Microsoft 365 у січні 2026 року, але потім його перенесли на лютий, а тепер знову відклали на березень.

Нова функція, про яку ми вже писали, дозволить роботодавцям відстежувати розташування користувачів Teams у робочий час. Коли співробітник підключається до Wi-Fi тієї організації, де він працює, Teams автоматично передасть його розташування, включаючи конкретне місце в офісі. Якщо користувач підключений до іншої мережі, роботодавець дізнається про це і зможе переглянути адресу.

Анонс про можливість відстеження набув неоднозначної реакції серед користувачів, багато з яких побоюються щодо втручання у своє приватне життя. Microsoft не стала розкривати причину затримки, але в компанії пояснили, що функція за замовчуванням буде відключена і стане доступною на запитом роботодавця. Teams не оновлюватиме місце в неробочий час і видалить його наприкінці робочого дня.

