Microsoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для Windows

Microsoft анонсувала публічну попередню версію WinApp CLI, інтерфейсу командного рядка з відкритим вихідним кодом. WinApp спеціально створено для кросплатформних фреймворків та розробників, які працюють поза межами Visual Studio або MSBuild.

Новий інструмент моментально вирішує проблеми налаштування. Запуск команди init у кореневому каталозі проекту завантажує весь ваш робочий простір: необхідні пакети Windows SDK та App SDK, генерує проекції (починаючи з C++/WinRT), створює маніфести та ресурси, обробляє генерацію сертифікатів та встановлює залежності.

Процес, який раніше вимагав кількох ручних кроків, тепер виконується однією командою CLI, що позбавляє розробника необхідності вручну налаштовувати середовище розробки для кожного проекту.

Незалежно від того, чи створюєте ви програмне забезпечення за допомогою Electron, .NET/Win32, CMake чи Python, інтерфейс командного рядка WinApp надає вам доступ до Windows App SDK та Windows SDK з автоматичним налаштуванням та генерацією коду. Також він значно спрощує доступ до сучасних функцій безпеки.

«Мета цього проекту — об’єднати ці завдання в єдиний інтерфейс командного рядка (CLI), що дозволить вам зосередитися на створенні чудових програм, а не на боротьбі з налаштуванням», — стверджується на сайті Microsoft.

Зазвичай для тестування однієї функції доводилося повністю упаковувати та встановлювати програму. Тепер проста команда winapp create-debug-identity my-app.exe додає тимчасову ідентифікацію до виконуваного файлу, дозволяючи швидко провести тестування та налагодження. Також це дозволяє продовжувати використовувати той самий цикл розробки для тестування та налагодження будь-якого коду, який потребує ідентифікатора пакета.

Новий інструмент доступний у режимі публічної попередньої версії на GitHub. Там можна знайти документацію, посібники та повідомлення про потенційні проблеми.

Нагадаємо, що близько тижня тому Microsoft раптово припинила підтримку добре відомого набору інструментів Microsoft Deployment Toolkit (MDT), змусивши адміністраторів, які все ще чіпляються за цю платформу, шукати альтернативи.