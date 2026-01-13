logo

Новини 13/01/2026 16:13

Microsoft відмовляється від застарілого інструментарію для розгортання

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft раптово припинила підтримку добре відомого набору інструментів Microsoft Deployment Toolkit (MDT), змусивши адміністраторів, які все ще чіпляються за цю платформу, шукати альтернативи, пише The Register.

Компанія, яку очолює Сатья Наделла, припинила підтримку MDT «негайним» повідомленням. Це означає, що більше не буде жодних виправлень, підтримки, оновлень, патчів безпеки чи покращень. Microsoft також попередила, що «пакети завантаження MDT можуть бути видалені або визнані застарілими в офіційних каналах розповсюдження».

Це також означає, що будь-яка надія на майбутні оновлення сумісності для нових релізів і версій Windows марна, хоча існуючі розгортання повинні продовжувати працювати на даний момент.

MDT існує вже багато років і являє собою набір безкоштовних інструментів для розгортання операційних систем і програм Windows. Однак, його підтримку вже довгий час хочуть завершити. Microsoft анонсувала припинення підтримки ще в грудні 2024 року, і за цей час багато адміністраторів вже встигли перейшли на альтернативні рішення. У Microsoft рекомендують обрати для цього Windows Autopilot або Configuration Manager Operating System Deployment (OSD).

Щодо причин, чому компанія видала «негайне повідомлення про виведення продукту з експлуатації», жодного пояснення не озвучено. На думку деяких користувачів у соцмережах, «є недоліки безпеки, які Microsoft вирішила не виправляти, тому вони негайно вивели продукт з експлуатації». Інші пишуть, що альтернативні Windows Autopilot та Configuration Manager «здаються надто складними».

Один з користувачів запропонував три причини, чому Microsoft захотіла відмовитися від MDT: «Це безкоштовно, це не порушує конфіденційність клієнта (немає телеметрії), це не змушує клієнтів переходити на хмарні платформи Azure».

Нагадаємо, кілька днів тому Senior-розробник Microsoft Нандіта Гірі дала цінні поради, як програмістам вижити в епоху штучного інтелекту.

 

