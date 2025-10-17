logo

17/10/2025

Помічником Copilot тепер можна керувати голосом

Microsoft оголосила про масштабну трансформацію Windows 11, яка стосується розширення функціональності Copilot. Відтепер користувачі можуть керувати віртуальним помічником за допомогою голосових команд, пише The Verge.

Нова функція керування голосом працює на всіх комп’ютерах під управлінням Windows 11. Вона підтримує виконання голосових команд без необхідності натискати кнопки або відкривати додатки. Активувати Copilot можна командою «Hey Copilot». 

«Ми вважаємо, що ми стоїмо на порозі наступної еволюції, де штучний інтелект з’являється не лише в чат-ботах, а й природно інтегрується в сотні мільйонів інтерфейсів, якими люди користуються щодня», — заявив Юсуф Мехді, віце-президент Microsoft.

Ще одним оновленням Windows 11 стало розширення Copilot Vision — технології, яка аналізує вміст екрана користувача та відповідає на запитання, пов’язані з побаченим контекстом. Якщо Раніше взаємодія з Copilot Vision обмежувалась голосом, то тепер користувачі можуть вводити текстові запитання про те, що вони переглядають, а не лише озвучувати їх.

Copilot Vision може отримати доступ до повного контексту документа в програмах Microsoft Office: функція може аналізувати всю презентацію PowerPoint або електронну таблицю Excel без необхідності прокручувати кожну сторінку. Оновлення Copilot Vision поки доступне лише учасникам програми Windows Insiders — користувачам, які першими тестують нові функції.

Додатково Microsoft запровадила експериментальний режим Copilot Actions, який дозволяє помічнику виконувати завдання безпосередньо з робочого столу. Тепер Copilot може виконувати реальні завдання: наприклад, забронювати столик у ресторані, замовити продукти чи нагадати про зустріч. Microsoft підкреслює, що помічник має доступ лише до тих даних, на які надав дозвіл користувач.

Для геймерів з’явилася версія Gaming Copilot — помічник для Xbox, який під час гри може давати підказки, рекомендації та допомагати знаходити рішення в реальному часі.

