Новини 05/03/2026 17:01

В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок

Дмитро Сімагін

Автор новин

Іспанські правоохоронці зупинили масштабну схему легалізації тіньових капіталів, учасники якої цинічно використовували вразливий стан українських біженців. Про це пише сайт Європолу.

Національна поліція Іспанії за підтримки Європолу та українських колег затримала 12 осіб, яких підозрюють у створенні злочинної організації. До складу угруповання входили громадяни Іспанії та України. Зловмисники зосередили свою діяльність на жінках, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення. Жертв втягували у фінансові махінації, використовуючи їхні особисті дані для відкриття банківських рахунків та проведення транзакцій.

У чому полягала злочинна схема

Угруповання навмисно вибирало молодих жінок з прифронтових регіонів України. Вербувальники мережі фінансували їхню поїздку до Іспанії, де жінки мали отримати тимчасовий статус біженців. Це надавало їм можливість відкривати на своє ім’я рахунки в місцевих банках. Оформлені кредитні картки українки передавали членам угрупування. Після цього біженки повертались назад в Україну.

Банківські рахунки використовувалися для високоавтоматизованої шахрайської операції, в якій за допомогою ботів розміщувалися тисячі одночасних ставок з низькими коефіцієнтами на онлайн-платформах з прийому ставок.

За версією слідчих, злочинці навмисно робили ставки з низькими коефіцієнтами, щоб мінімізувати ризик та отримувати стабільний та формально законний прибуток, який вони могли відмити. За допомогою цього методу підозрювані внесли на рахунки для ставок понад 2,7 мільйона євро та вивели понад 4,7 мільйона євро.

«Мережа розробила систему шахрайства для обману ігрових онлайн-платформ через численні облікові записи з ідентифікаторами, викраденими у понад 5000 громадян 17 різних національностей», — пояснили в поліції Іспанії.

Правоохоронці провели серію обшуків у Барселоні, Аліканте та Мадриді. Було вилучено великі суми готівки, комп’ютерну техніку та документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Заарештовано 12 підозрюваних (8 в Аліканте та 4 у Валенсії), ідентифіковано 55 жертв, проведено 9 обшуків будинків в Іспанії та 8 обшуків будинків в Україні. Вилучено 73 000 євро та 4 200 доларів США готівкою, вилучено криптовалюту на суму 200 000 євро.

Нагадаємо, що не так давно поліція США провела кілька арештів за «кримінальні» запити в ChatGPT.

