logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/03/2026 11:54

«Звичайно, ви можете відмовитись»: GitHub ненав’язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді

Дмитро Сімагін

Редактор

Вже з 24 квітня 2026 року сервіс хостингу коду GitHub, який належить Microsoft, почне використовувати дані користувачів для навчання моделей штучного інтелекту. Це стосується «зокрема, вхідних та вихідних даних, фрагментів коду, коментарів, документації та іншого пов’язаного контексту».

Якщо ви ніколи не користувалися GitHub Copilot, нові правила вас не стосуються. Однак, якщо ви використовували автодоповнення коду в Visual Studio Code, ставили запитання Copilot на веб-сайті GitHub або використовували іншу пов’язану зі штучним інтелектом функцію, то ваші взаємодії та фрагменти коду можуть збиратись для навчання LLM.

Оновлена ​​політика застосовується до клієнтів Copilot Free, Pro та Pro+. Користувачі Copilot Business та Copilot Enterprise звільнені від неї завдяки умовам їхніх контрактів. Студенти та викладачі, які мають доступ до Copilot, також не постраждають.

Ті, кого це стосується, мають можливість відмовитися відповідно до «встановленої галузевої практики» – тобто відповідно до норм США, на відміну від європейських норм, де зазвичай потрібна згода. Щоб відмовитися, користувачам GitHub слід відвідати сторінку /settings/copilot/features та прибрати опцію «Дозволити GitHub використовувати мої дані для навчання моделей ШІ» в розділі «Конфіденційність».

У блозі GitHub пояснює своє рішення тим, що початкові моделі штучного інтелекту для GitHub Copilot були «створені з використанням поєднання загальнодоступних даних та зразків коду, створених вручну», і компанія побачила позитивні покращення. Тепер GitHub сподівається, що сервіс стане ще кращим завдяки більшій кількості взаємодій з використанням нових навчальних даних.

Нагадаємо, найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: це був софт, який допомагає «бачити крізь стіни».

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

Вайб-кодування переходить на новий рівень: Google AI Studio стає повноцінним браузерним IDE
Марк Цукерберг тестує персонального ШІ-агента: хоче автоматизувати управління компанієюМарк Цукерберг тестує персонального ШІ-агента: хоче автоматизувати управління компанією
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлівOpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів
Google запускає агентів Gemini в даркнетGoogle запускає агентів Gemini в даркнет
OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4
Токенмаксинг: співробітники великих IT-компаній змагаються, хто витратить більше токенів на обчисленняТокенмаксинг: співробітники великих IT-компаній змагаються, хто витратить більше токенів на обчислення
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібноOpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Від «Дії» до Agentic State: очільник Мінцифри Борняков про ШІ-агентів, кібербезпеку та українські чіпиВід «Дії» до Agentic State: очільник Мінцифри Борняков про ШІ-агентів, українські чіпи та електронні повістки
Ілона Маска визнали винним у шахрайствіІлона Маска визнали винним у шахрайстві
10 репозиторіїв GitHub, що підвищать скіл у розробці

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

«Привіт, я розробник OpenAI»: GitHub Copilot Chat злив студенту-самозванцю всі системні препромти

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Розробники рекомендують: 9 топових репозиторіїв Github для програмістів (і не тільки)

Що таке портфоліо та як його створити програмісту

GitHub-2023: топ-10 кращих проєктів з відкритим кодом

Сервіс GitHub, де розробникам допомагає писати код AI, тепер доступний для всіх — але за гроші

Завдяки чому TestRail оптимізує управління тестуванням та як отримати знижку на сервіс

Користувачі GitHub збираються колективно подати до суду на Microsoft: що сталося

Github запропонував писати код голосом в Copilot

Девелопер Google назвав топ-10 репозиторіїв GitHub, які повинен знати кожен програміст

«До біса моє життя»: улюблену вкладку розробників на GitHub видалять

Українські розробники втратили доступ до GitHub Copilot

У китайського розробника відібрали зарплату за 3 роки через відвідування GitHub та Twitter

Databricks випустила Dolly 2.0: це перша LLM з відкритим вихідним кодом для комерційного використання

Незвична оптимізація: GitHub звільнив 100 дешевих індійських програмістів

OpenAI виклала на GitHub бету OpenCopilot

GitHub випустив публічну бета-версію Copilot Chat: що цікавого

«Це обмеження військового потенціалу»: GitHub почав блокувати акаунти компаній з РФ

Написати програму без знання коду? Тепер це стало можливо завдяки GitHub Spark

GitHub оновив функції пошуку коду: тепер він вдвічі швидший і потужніший

Google запустить ШІ для кодування: він працюватиме на новій моделі PaLM 2 та розумітиме українську

PaLM 2 — це найпотужніша LLM вже зараз: стали відомі характеристики нової моделі Google

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 3 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 3 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 3 дні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
Новини - 4 тижні назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 1 місяць назад
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз

Google: до зламу класичного шифрування залишилось три роки

 26.03.2026 10:30

Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах

 26.03.2026 08:53

НАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛА

 25.03.2026 18:01

Visual Studio Code 1.113: нові теми оформлення, вкладені субагенти та додаткові налаштування ШІ

 25.03.2026 17:05

Anthropic додає в Claude Code автоматичний режим

 25.03.2026 16:09

Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині

 25.03.2026 15:10

Браузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 Гб

 25.03.2026 11:52

Російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейд

 25.03.2026 10:34

Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT

 25.03.2026 08:54

Спецпроєкти

Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
2.
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
3.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
4.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
5.
Новий тренд: Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників
6.
Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід
7.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
8.
Хакери використовують критичну вразливість Zimbra для атак на українські державні установи
9.
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів
10.
OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: