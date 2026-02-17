the-page
tradfi
Новини 17/02/2026 15:46

Програмістів рівня Senior/Lead запрошують до участі в кіберопераціях ЗСУ. Платять за результат

Дмитро Сімагін

Автор новин

Понад 1,3 млн гривень одноразово може отримати IT-фахівець за успішну участь в спецоперації Кіберсил України. Крім того, програмісти та інші спеціалісти, які безпосередньо задіяні в кіберопераціях, отримують посадові оклади з коефіцієнтом 1,8 від базового рівня для аналогічних посад в армії, пише DOU.

Долучатись до операцій в кіберпросторі можна як з військової частини у Києві, так і в будь-якому іншому місці (не лише в Україні). За словами координатора з кібербезпеки в РНБО Валерія Чуркіна, метою є залучення ІТ-спеціалістів рівня Senior/Lead різних спеціальностей, стеків, мов, напрямів.

Точні суми одноразової грошової винагороди для учасників успішних операцій проти російських окупантів залежать від її рівня:

  • 1 331 200 гривень — за стратегічні кібероперації, що запобігли збройній агресії (за рішенням президента України);
  • 332 800 гривень — за стратегічні або оперативні дії проти військових цілей ворога чи на підтримку союзників (за рішенням Головнокомандувача ЗСУ);
  • 83 200 гривень — за успішні операції, проведені підрозділами Кіберсил (за рішенням їхнього командира).

Експерти наголошують: хоча українські кіберфахівці вже тривалий час успішно працюють проти ворога, законопроєкт про створення окремого роду військ у структурі ЗСУ другий рік лежить на розгляді у Верховній Раді. Планується, що після ухвалення документу Кіберсили стануть органом військового управління у складі Збройних сил. 

Проєкт Закону передбачає, що Кіберсили проводитимуть розвідку в мережах, плануватимуть і втілюватимуть військові кібероперації, затверджені головнокомандувачем. Також у законопроєкті є й інші завдання: захищати Україну в кіберпросторі, співпрацювати з НАТО та іншими державами у сфері кібербезпеки тощо.

Нагадаємо, що за даними CERT-UA, хакери активно маскуються під українські благодійні фонди.

