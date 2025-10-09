logo

Новини 09/10/2025 15:30

В Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівців

Дмитро Сімагін

Журналіст

Верховна Рада проголосувала за законопроект №12349 про створення Кіберсил Збройних Сил України. Документ, який підтримали 255 народних депутатів, передбачає формування кіберрезерву, визначення функцій кібероборони та підпорядкування Головнокомандувачу. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Основні положення Законопроекту №12349:

  • Закон визначає правовий статус та засади діяльності Кіберсил Збройних Сил України, на які покладається планування та проведення військових заходів кібероборони України, захист суверенітету та недоторканості України в кіберпросторі або з його використанням.
  • Кіберсили входитимуть до структури Збройних Сил України, підпорядковуватимуться Головнокомандувачу ЗСУ, а на політичному рівні – президенту України.
  • До Кіберсил будуть залучати кіберрезервістів — цивільних фахівців, які мають необхідні навички для виконання кібероперацій, але при цьому не є військовослужбовцями.
  • Фінансування Кіберсил у поточному року здійснюватиметься в межах бюджету Міноборони. Законопроект встановлює розмір фінансової винагороди в Кіберсилах з коефіцієнтом 1,8 від розмірів посадових окладів військовослужбовців ЗСУ. А за участь у виконанні кіберкампаній вони отримуватимуть премії.

Щодо основних задач, які будуть виконувати Кіберсили, що в їхній перелік входить:

  • Підготовка та проведення військових заходів кібероборони України, захист суверенітету України в кіберпросторі;
  • Кіберзахист та організація забезпечення кібербезпеки в електронних системах, які використовує ЗСУ;
  • Підготовка та ведення військових кібероперацій в електромагнітному спектрі;
  • Співпраця з НАТО та іншими суб’єктами оборони іноземних держав та міжнародних організацій у сфері кібероборони.

Нагадаємо, що не так давно Міноборони відкрило програму грантів — готові платити $250 000 за технологічну інновацію.

