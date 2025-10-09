В Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівців
Верховна Рада проголосувала за законопроект №12349 про створення Кіберсил Збройних Сил України. Документ, який підтримали 255 народних депутатів, передбачає формування кіберрезерву, визначення функцій кібероборони та підпорядкування Головнокомандувачу. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Основні положення Законопроекту №12349:
- Закон визначає правовий статус та засади діяльності Кіберсил Збройних Сил України, на які покладається планування та проведення військових заходів кібероборони України, захист суверенітету та недоторканості України в кіберпросторі або з його використанням.
- Кіберсили входитимуть до структури Збройних Сил України, підпорядковуватимуться Головнокомандувачу ЗСУ, а на політичному рівні – президенту України.
- До Кіберсил будуть залучати кіберрезервістів — цивільних фахівців, які мають необхідні навички для виконання кібероперацій, але при цьому не є військовослужбовцями.
- Фінансування Кіберсил у поточному року здійснюватиметься в межах бюджету Міноборони. Законопроект встановлює розмір фінансової винагороди в Кіберсилах з коефіцієнтом 1,8 від розмірів посадових окладів військовослужбовців ЗСУ. А за участь у виконанні кіберкампаній вони отримуватимуть премії.
Щодо основних задач, які будуть виконувати Кіберсили, що в їхній перелік входить:
- Підготовка та проведення військових заходів кібероборони України, захист суверенітету України в кіберпросторі;
- Кіберзахист та організація забезпечення кібербезпеки в електронних системах, які використовує ЗСУ;
- Підготовка та ведення військових кібероперацій в електромагнітному спектрі;
- Співпраця з НАТО та іншими суб’єктами оборони іноземних держав та міжнародних організацій у сфері кібероборони.
Нагадаємо, що не так давно Міноборони відкрило програму грантів — готові платити $250 000 за технологічну інновацію.
