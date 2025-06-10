Apple інтегрує ChatGPT та інші LLM-моделі у пакет розробки Xcode 26
Компанія Apple представила на корпоративному заході WWDC 2025 нову версію пакету інструментів для розробки програм Xcode 26. До нього інтегровано чат-бот ChatGPT, який можна застосовувати для генерації коду чи створення документації. Про це повідомляє TechCrunch.
Apple також оголосила, що розробники тепер можуть використовувати ключі API для перенесення LLM-моделей штучного інтелекту від інших постачальників у Xcode для отримання пропозицій щодо програмування.
«Розробники можуть підключати LLM-моделі безпосередньо для свого проекту, щоб писати код, тести та документацію, змінювати дизайн, виправляти помилки та виконувати багато інших завдань», — йдеться в блозі Apple.
Використовувати ChatGPT у Xcode можна без створення облікового запису. Платні користувачі ChatGPT можуть підключати свої акаунти, щоб збільшити обмеження швидкості.
Хоча ходили чутки, що Apple випустить програмне забезпечення для вайб-кодування у партнерстві з Anthropic, однак, зрештою, Apple обрала ChatGPT.
Додатково Apple також запустила платформу Foundation Models, яка дозволить розробникам використовувати LLM-моделі на своїх пристроях. Компанія заявила, що для цього розробникам потрібно написати лише три рядки коду.
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