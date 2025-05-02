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Новини 02/05/2025

Український застосунок для догляду за квітами Plantin посів перше місце у своїй ніші в світі

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Застосунок PlantIn, що базується на Machine Learning і допомагає доглядати за рослинами, посів перше місце за завантаженнями в App Store. Він посів перше місце серед конкурентів в ніші Plant Apps у світі, значно обігнавши інших, повідомили Marketer.

Крім того, PlantIn вибивається в лідери й у категорії Education в США, наразі займаючи друге місце.

«Ми фокусуємося на тих рішеннях, які справді мають цінність для користувачів. Завдяки глибокому аналізу їх поведінки, потреб та зворотного зв’язку ми перепроектували функцію Disease identifier, — і її використання зросло на 82%. Ще один важливий підхід — постійний ітераційний розвиток продукту, адже навіть маленька зміна може суттєво вплинути на результат. Наприклад, переставлення екранів місцями дало +14% до конверсії, а заміна одного слова на кнопці збільшила кліки на 5%. Саме такі системні покращення допомагають нам створювати якісний продукт і формувати активну спільноту навколо догляду за рослинами», — зазначив Growth Manager PlantIn Руслан Бегека.

PlantIn розроблений однойменною IT-компанією, що входить в екосистему Genesis. З моменту запуску він досяг вже понад 35 млн завантажень, вирісши у першому кварталі 2025 року ще на +2,7 млн. Також він отримав відзнаку App of the day в Великобританії, Канаді, Ірландії, Австралії, Новій Зеландії та інших країнах.

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