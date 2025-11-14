logo

14/11/2025 09:42

Apple вдвічі скорочує комісії для розробників міні-додатків

Дмитро Сімагін

Компанія Apple оголосила про запуск нової партнерської програми Mini Apps Partner Program. Вона пропонує розробникам знижену комісію у розмірі 15% за покупки в міні-додатках, повідомляє TechCrunch.

Згідно документації Apple, міні-додаток визначається як автономний інтерфейс, створений за допомогою веб-технологій, таких як HTML5 та JavaScript, які поширюються в межах більшого, нативного додатка. Хоча ця технологія підтримується в App Store вже майже десять років, компанія вперше пропонує знижену комісію за транзакції у цих програмних продуктах.

Щоб отримати право на участь у новій програмі Mini App, основний додаток має бути доступний на iOS або iPadOS та розміщений в App Store, а також відповідати Ліцензійній угоді програми для розробників Apple та чинним Керівним принципам рецензування додатків.

Ще одна вимога стосується того, щоб міні-програма пропонувала користувачам контент, відповідний їхньому віку. 

Розробники, які бажають приєднатися до партнерської програми Apple Mini Apps, можуть подати запит з інформацією про свій основний додаток, відповідність вимогам та міні-додаток, який потрібно надіслати його на перевірку. Apple просить розробників включити маніфест, який дозволяє компанії переглянути програмне забезпечення та метадані, що містяться в програмі, а також посилання, що ведуть до пропонованих міні-додатків.

За словами Apple, покупки в міні-додатках мають право на знижену комісію, якщо вони здійснюються за цифрові товари та послуги, включно з автоматично поновлювані підписками та підписками без поновлення.

