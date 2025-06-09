Розробники чат-ботів у Китаї відключили функцію розпізнавання зображень під час вступних іспитів у країні

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Китайські компанії-розробники чат-ботів тимчасово відключили в них функції розпізнавання зображень, щоб завадити випускникам списувати під час щорічних іспитів гаокао. Цей екзамен, який проводиться 7-8 червня, вважається одним із найважливіших, оскільки на ньому визначається рейтинг для вступу до вищого учбового закладу. У 2025 році гаокао здають близько 13,4 млн. учнів. Про це повідомляє Bloomberg.

Функції розпізнавання зображень тимчасово втратили Qwen від Alibaba, Yuanbao від Tencent, Kimi від Moonshot, Doubao від Bytedance. Сервіси призупинили роботу опції на кілька годин, коли по всьому Китаю проводили гаокао.

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До 9 червня чат-боти Qwen і Doubao пропонували можливість розпізнавання зображень, але відмовляли у відповіді на запитання фотографій контрольних робіт. Qwen уточнив, що з 7 по 10 червня не відповідає на такі питання. Doubao повідомив, що фотографії екзаменаційних питань «не відповідають правилам» платформи.

Під час гаокао випускники здають тести з китайської та англійської мов, математики, а також ще кількох предметів на вибір. Іспит особливо важливий для жителів невеликих міст та сімей з низьким доходом. Невдача на гаокао загрожує роком очікування повторної здачі для вступу до вишу.

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