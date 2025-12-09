logo

09/12/2025

Китайські моделі з відкритим кодом захопили 30% світового ринку LLM

Дмитро Сімагін

Журналіст

Китайські LLM-моделі з відкритим кодом стрімко завойовують світовий ринок штучного інтелекту, зайнявши майже третину глобального використання. Ці дані наводять OpenRouter та венчурна фірма Andreessen Horowitz у новому звіті з аналізом використання 100 трильйонів токенів, пише South China Morning Post 

Лідерами за темпами зростання стали моделі Qwen від Alibaba Cloud, а також DeepSeek V3 та Kimi K2 від Moonshot AI. За останнім рік за обсягом запитів китайські моделі різко зросли: з 1,2% наприкінці 2024 року до майже 30% 2025 року.

При цьому англомовні запити, як і раніше, домінують, хоча китайська мова впевнено займає друге місце за обсягом токенів серед усіх мов. Незважаючи на позитивну динаміку китайських розробників штучного інтелекту, закриті західні LLM-моделі від OpenAI, Google і Anthropic залишаються лідерами з часткою близько 70%.

Глобальне зростання китайських моделей особливо прискорилося в другій половині 2025 року: частка китайських відкритих LLM за тижневим обсягом токенів тепер майже зрівнялася з моделями решти країн (крім США), досягнувши 13% проти 13,7%.

Автори звіту зазначають, що Китай став повноцінним гравцем на ринку ШІ — не лише завдяки внутрішньому попиту, а й завдяки здатності створювати конкурентоспроможні відкриті моделі, які використовують по всьому світу. І що найбільш цікаво, це відбувається на фоні американських обмежень на експорт до КНР найбільш потужних GPU від Nvidia.

 

