Новини 05/12/2025 15:34

Google відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLM

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Google оголосила про запуск моделі штучного інтелекту Gemini 3 Deep Think. Вона використовує ще більше обчислювальних ресурсів та нових технологій порівняно з попереднім лідером — моделлю Gemini 3 Pro, пише Neowin.

Gemini 3 Deep Think значно краще вирішує складні математичні, наукові та логічні завдання. У Humanity’s Last Exam, одному з найскладніших галузевих бенчмарків для LLM-моделей, Gemini 3 Deep Think набрала 41%, встановивши найвищий показник. В ARC-AGI-2, ще одному бенчмарку, нова модель отримала 45,1% за виконання коду. У науковому бенчмарку GPQA Diamond показник становив 93,8%, що стало ще одним рекордом.

Новинка змогла досягти таких переконливих результатів, оскільки використовує розширені паралельні міркування для одночасного дослідження кількох гіпотез. Попередній версія Gemini з режимом Deep Think нещодавно отримала золоті медалі на Міжнародній математичній олімпіаді (IMO) та на світовому фіналі Міжнародного університетського конкурсу з програмування. Під час IMO моделі мали розв’язати задачі за дві 4,5-годинні екзаменаційні сесії без доступу до інструментів чи інтернету та написати докази природною мовою.

Gemini 3 Deep Think доступна для всіх передплатників Google AI Ultra у додатку Gemini. Активувати новий режим можна, вибравши в меню опцію Deep Think.

Нагадаємо, що кілька днів тому генеральний директор Google Сундар Пічаї порівняв вайб-кодинг з появою YouTube.

Google відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLM

 05.12.2025 15:34

Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект

 05.12.2025 12:37

Розробників закликають терміново оновити React та Next.js

 05.12.2025 11:24

Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT

 05.12.2025 09:47

Amazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всім

 04.12.2025 16:54

OpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилки

 04.12.2025 15:37

Google запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботи

 04.12.2025 12:34

В Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект

 04.12.2025 10:47

AWS випустила три нові інструменти для покращення кодування на базі штучного інтелекту

 04.12.2025 09:48

OpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванні

 03.12.2025 17:08

