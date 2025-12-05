Google відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLM

Компанія Google оголосила про запуск моделі штучного інтелекту Gemini 3 Deep Think. Вона використовує ще більше обчислювальних ресурсів та нових технологій порівняно з попереднім лідером — моделлю Gemini 3 Pro, пише Neowin.

Gemini 3 Deep Think значно краще вирішує складні математичні, наукові та логічні завдання. У Humanity’s Last Exam, одному з найскладніших галузевих бенчмарків для LLM-моделей, Gemini 3 Deep Think набрала 41%, встановивши найвищий показник. В ARC-AGI-2, ще одному бенчмарку, нова модель отримала 45,1% за виконання коду. У науковому бенчмарку GPQA Diamond показник становив 93,8%, що стало ще одним рекордом.

Новинка змогла досягти таких переконливих результатів, оскільки використовує розширені паралельні міркування для одночасного дослідження кількох гіпотез. Попередній версія Gemini з режимом Deep Think нещодавно отримала золоті медалі на Міжнародній математичній олімпіаді (IMO) та на світовому фіналі Міжнародного університетського конкурсу з програмування. Під час IMO моделі мали розв’язати задачі за дві 4,5-годинні екзаменаційні сесії без доступу до інструментів чи інтернету та написати докази природною мовою.

Gemini 3 Deep Think доступна для всіх передплатників Google AI Ultra у додатку Gemini. Активувати новий режим можна, вибравши в меню опцію Deep Think.

