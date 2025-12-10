logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/12/2025 16:25

ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті

Дмитро Сімагін

Журналіст

Adobe інтегрувала ChatGPT у програми Photoshop, Acrobat і Adobe Express. Користувачі тепер можуть створювати дизайни або редагувати зображення та документи безпосередньо в чаті. Для початку роботи достатньо просто описати бажаний результат, пише The Verge.

Програми, які доступні в ChatGPT безкоштовно, активуються згадкою назви програми поряд із завантаженим файлом. Наприклад, можна написати «Adobe Photoshop, розмий фон на цьому зображенні».

Незважаючи на зручність подібного формату редагування, функціональність урізана у порівнянні з повними версіями програм. Наприклад, Photoshop у ChatGPT вміє лише редагувати окремі ділянки зображень, застосовувати творчі ефекти та регулювати яскравість, контрастність та експозицію.

Acrobat дозволяє редагувати PDF-файли, стискати документи та конвертувати їх у PDF-формат. Також доступні вилучення тексту або таблиць та об’єднання кількох файлів.

Adobe Express дає можливість створювати та редагувати дизайни постерів, запрошень та графіки для соціальних мереж. Все можна змінювати прямо в ChatGPT — від заміни тексту до анімації окремих елементів.

Інтеграція доступна глобально на ПК, у веб-версії та на iOS. Adobe Express працює і на Android, підтримка Photoshop і Acrobat для цієї платформи з’явиться найближчим часом.

 

Головна > Новини > ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті

Найбільш обговорювані статті

Українські deftech-стартапи залучили понад $105 мільйонів у 2025 роціУкраїнські deftech-стартапи залучили понад $105 мільйонів у 2025 році
OpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванніOpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванні
AWS випустила три нові інструменти для покращення кодування на базі штучного інтелектуAWS випустила три нові інструменти для покращення кодування на базі штучного інтелекту
В Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелектВ Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект
Google запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботиGoogle запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботи
OpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилкиOpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилки
Amazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всімAmazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всім
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в ITТворець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
Розробників закликають терміново оновити React та Next.jsРозробників закликають терміново оновити React та Next.js
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Prometheus запускає безплатний курс по ChatGPT

«Я хочу, щоб ти діяв як фахівець з кібербезпеки»: 21 запит до ChatGPT, щоб попрацювати та розважитися

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Українські роботодавці починають шукати кандидатів зі знанням ChatGPT: зарплати — до 120 тис. грн

«GPT-4 може стати останнім великим досягненням»: CEO OpenAI заявив, що стратегія компанії приречена

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 2 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 3 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 місяць назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 2 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 1 тиждень назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 3 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Новини - 1 тиждень назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT

Новини

ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті

 10.12.2025 16:25

Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»

 10.12.2025 15:38

JetBrains закриває середовище розробки Fleet

 10.12.2025 12:18

Підтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основну

 10.12.2025 11:04

Mistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLI

 10.12.2025 09:46

Китайські моделі з відкритим кодом захопили 30% світового ринку LLM

 09.12.2025 16:23

Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників

 09.12.2025 15:22

В українській армії з'явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів

 09.12.2025 11:38

У Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелекту

 09.12.2025 10:54

Агентом кодування Claude Code тепер можна керувати через месенджер Slack

 09.12.2025 09:24

Спецпроєкти

«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Топ текстів тижня
1.
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
2.
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
3.
OpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванні
4.
Розробників закликають терміново оновити React та Next.js
5.
Google запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботи
6.
У Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелекту
7.
OpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилки
8.
Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект
9.
В Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект
10.
OpenAI шукає стажерів, запрошують навіть без освіти

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: