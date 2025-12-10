ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті

Adobe інтегрувала ChatGPT у програми Photoshop, Acrobat і Adobe Express. Користувачі тепер можуть створювати дизайни або редагувати зображення та документи безпосередньо в чаті. Для початку роботи достатньо просто описати бажаний результат, пише The Verge.

Програми, які доступні в ChatGPT безкоштовно, активуються згадкою назви програми поряд із завантаженим файлом. Наприклад, можна написати «Adobe Photoshop, розмий фон на цьому зображенні».

Незважаючи на зручність подібного формату редагування, функціональність урізана у порівнянні з повними версіями програм. Наприклад, Photoshop у ChatGPT вміє лише редагувати окремі ділянки зображень, застосовувати творчі ефекти та регулювати яскравість, контрастність та експозицію.

Acrobat дозволяє редагувати PDF-файли, стискати документи та конвертувати їх у PDF-формат. Також доступні вилучення тексту або таблиць та об’єднання кількох файлів.

Adobe Express дає можливість створювати та редагувати дизайни постерів, запрошень та графіки для соціальних мереж. Все можна змінювати прямо в ChatGPT — від заміни тексту до анімації окремих елементів.

Інтеграція доступна глобально на ПК, у веб-версії та на iOS. Adobe Express працює і на Android, підтримка Photoshop і Acrobat для цієї платформи з’явиться найближчим часом.