09/12/2025 09:24

Агентом кодування Claude Code тепер можна керувати через месенджер Slack

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Anthropic представила бета-версію функції, яка дозволяє розробникам делегувати завдання кодування в Claude Code безпосередньо через платформу обміну повідомленнями Slack. Про це повідомляє Silicon Angle.

Claude Code — це інструмент агентного кодування, побудований на передових моделях Anthropic, який допомагає розробникам перетворювати ідеї на робоче програмне забезпечення. У той час як звичайний чат-бот Claude працює в межах вікна чату, Claude Code підключається безпосередньо до проекту розробника, аналізуючи всю кодову базу та виконуючи завдання. Він може самостійно створювати файли, виконувати рефакторинг коду, ітерації та запускати тести. 

Тепер, завдяки інтеграції зі Slack, помічником з кодування можна керувати навіть з месенджера, не виходячи з теми обговорення. Claude Code може аналізувати контекст розмови, щоб краще зрозуміти потреби розробника.

Згадка @Claude у Slack дозволить помічнику зі штучним інтелектом переглянути повідомлення, щоб визначити, чи це є завданням з кодування, і належним чином виконати його. Розробник може просто написати «@Claude виправи невдалі тести платежів» у каналі, і Claude Code візьметься за завдання, дослідить помилку та запропонує виправлення.

Наприклад, розробник може виявити помилку та згадати про неї іншому члену команди. Після короткого обговорення того, як проявляється помилка та як вони її знайшли, він може вирішити, що її виправленням займеться Claude Code. В іншому потоці розробники можуть обговорювати невеликі зміни функцій або корективи, які вони хотіли б бачити, і просто позначати Claude для їх завершення.

У міру виконання завдання Claude Code публікуватиме оновлення безпосередньо в темі Slack, тримаючи розробників в курсі подій. Після завершення буде додано посилання на повний сеанс, щоб можна було переглянути зміни та надіслати запит на оновлення коду.

