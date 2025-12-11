logo

Новини 11/12/2025 18:14

Редактор коду VS Code 1.107 отримав підтримку оркестрації кількох агентів і Agent HQ

Microsoft випустила публічний реліз редактора коду Visual Studio Code 1.107. У перелік оновлень цього випуску входить покращення роботи агентів, впровадження багатоагентної оркестрації та інтеграції в режимі чату, пише Neowin.

У Visual Studio Code 1.107 тепер можна разом використовувати GitHub Copilot та користувацькі агенти для пришвидшення та паралелізації розробки. Ще однією новинкою є Agent HQ — інтерфейс керування всіма агентами. Через нього можна надавати дозвіл Copilot та користувацьким агентам співпрацювати над завданнями. 

У версії 1.107 розробники також отримають покращені фонові агенти з підтримкою робочих дерев Git. Тепер, коли ви створюєте нового фонового агента, можна обрати його запуск у поточному робочому просторі або у виділеному робочому дереві Git.

Ще однією відносно великою зміною в цьому оновленні є те, що режим Agent Sessions вимкнено за замовчуванням, оскільки тепер воно інтегровано безпосередньо в режим чату, який відображає список сеансів ваших агентів, стан, прогрес і статистику змін файлів. Крім того, локальні агенти тепер продовжують працювати у фоновому режимі, навіть якщо сеанс чату закрито, що корисно для тривалих завдань.

VS Code 1.107 також містить деякі покращення редактора. Наприклад, тепер він підтримує TypeScript 7.0 Preview. Нова версія TypeScript повністю переписана в нативному коді та забезпечує набагато кращу продуктивність. Крім того, вона підтримує майже повну підтримку перевірки типів та функції редактора, включно з автоматичним завершенням імпорту, підтримку перейменування та посилання на CodeLens. 

До VS Code 1.107 також додано експериментальну підтримку сховищ Git у режимі Source Control Repositories, що дозволяє переглядати, застосовувати або видаляти їх.

Щоб отримати нове оновлення, перевірте наявність оновлень у меню «Довідка». Також ви можете завантажити новий реліз з веб-сайту Visual Studio Code.

