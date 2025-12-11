В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту

Українська сфера штучного інтелекту продовжує зростати. Як стверджується в дослідженні AI HOUSE, кількість вітчизняних ШІ-спеціалістів за два роки зросла з 5200 до 6100 осіб (+17%).

62% опитаних мають вік до 30 років, половина респондентів працює у сфері не менше трьох років. Кожен п’ятий український спеціаліст зі штучного інтелекту нині перебувають за кордоном, з них 3% виїхали протягом останнього року. Міграція, особливо досвідчених фахівців, становить проблему для розвитку галузі, оскільки створює дефіцит кадрів.

Розробкою рішень на базі штучного інтелекту займаються переважно чоловіки (83%), однак 17% жінок у сфері — це новачки, які нещодавно розпочали роботу у сфері ШІ.

Понад половина опитаних (53%) здобули профільну освіту у вищих учбових закладах, ще 47% увійшли в галузь через самоосвіту та онлайн-курси.

Майже половина ШІ-фахівців живуть у Києві (34%) та околицях столиці (10%). На другому місці — Львів (18%). В інших містах зосереджена незначна кількість спеціалістів (по 1-2%).

Найчастіше українські розробники штучного інтелекту працюють у продуктових компаніях — 41%. Ще 13% залучені до бізнесів поза ІТ, зокрема в аграрному секторі, фінансах, телекомунікаціях і промисловості, де формуються власні AI-команди. У державному секторі наразі працює 2% AI-фахівців, однак попит на такі проекти зростає разом із цифровізацією.

Згідно з дослідженням, 53% українських AI-спеціалістів вірять, що Україна може стати регіональним лідером у сфері штучного інтелекту.

Серед ключових передумов вони називають сильну математичну та дослідницьку базу, інвестиції в R&D і створення українськомовних датасетів.