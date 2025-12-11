logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/12/2025 11:27

В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

Українська сфера штучного інтелекту продовжує зростати. Як стверджується в дослідженні AI HOUSE, кількість вітчизняних ШІ-спеціалістів за два роки зросла з 5200 до 6100 осіб (+17%).

62% опитаних мають вік до 30 років, половина респондентів працює у сфері не менше трьох років. Кожен п’ятий український спеціаліст зі штучного інтелекту нині перебувають за кордоном, з них 3% виїхали протягом останнього року. Міграція, особливо досвідчених фахівців, становить проблему для розвитку галузі, оскільки створює дефіцит кадрів.

Розробкою рішень на базі штучного інтелекту займаються переважно чоловіки (83%), однак 17% жінок у сфері — це новачки, які нещодавно розпочали роботу у сфері ШІ.

Понад половина опитаних (53%) здобули профільну освіту у вищих учбових закладах, ще 47% увійшли в галузь через самоосвіту та онлайн-курси.

Майже половина ШІ-фахівців живуть у Києві (34%) та околицях столиці (10%). На другому місці — Львів (18%). В інших містах зосереджена незначна кількість спеціалістів (по 1-2%). 

Найчастіше українські розробники штучного інтелекту працюють у продуктових компаніях — 41%. Ще 13% залучені до бізнесів поза ІТ, зокрема в аграрному секторі, фінансах, телекомунікаціях і промисловості, де формуються власні AI-команди. У державному секторі наразі працює 2% AI-фахівців, однак попит на такі проекти зростає разом із цифровізацією.

Згідно з дослідженням, 53% українських AI-спеціалістів вірять, що Україна може стати регіональним лідером у сфері штучного інтелекту.

Серед ключових передумов вони називають сильну математичну та дослідницьку базу, інвестиції в R&D і створення українськомовних датасетів.

Головна > Новини > В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту

Найбільш обговорювані статті

У Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони стверджують, що IT-фахівціУ Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями
В Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелектВ Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект
Google запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботиGoogle запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботи
OpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилкиOpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилки
Amazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всімAmazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всім
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в ITТворець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
Розробників закликають терміново оновити React та Next.jsРозробників закликають терміново оновити React та Next.js
Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проектВитративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект
Google відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLMGoogle відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLM
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 2 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 3 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 місяць назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 2 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 2 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 1 тиждень назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 3 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Новини - 1 тиждень назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT

Новини

В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту

 11.12.2025 11:27

«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів

 11.12.2025 09:36

ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті

 10.12.2025 16:25

Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»

 10.12.2025 15:38

JetBrains закриває середовище розробки Fleet

 10.12.2025 12:18

Підтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основну

 10.12.2025 11:04

Mistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLI

 10.12.2025 09:46

Китайські моделі з відкритим кодом захопили 30% світового ринку LLM

 09.12.2025 16:23

Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників

 09.12.2025 15:22

В українській армії з'явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів

 09.12.2025 11:38

Спецпроєкти

Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Топ текстів тижня
1.
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
2.
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
3.
У Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелекту
4.
Розробників закликають терміново оновити React та Next.js
5.
Google запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботи
6.
OpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилки
7.
Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект
8.
OpenAI шукає стажерів, запрошують навіть без освіти
9.
У Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями
10.
Найпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступною

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: