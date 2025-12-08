OpenAI шукає стажерів, запрошують навіть без освіти
Компанія OpenAI оголосила про запуск програми стажувань Residency 2026. Прийом заявок відкрито для кандидатів, які готові провести шість місяців у дослідницьких командах.
Стажування проходитиме офлайн у штаб-квартирі OpenAI у Сан-Франциско, компенсація витрат кожному учаснику складає $18,3 тисячі на місяць. Найкращим стажерам буде запропонована робота за підсумками резидентури.
В OpenAI наголошують, що для них не важлива наявність диплома чи навчальних сертифікатів. Головна умова — бути «надзвичайно впевненим у мовах програмування та розробці програмного забезпечення», добре володіти передовими математичними поняттями з лінійної алгебри, статистики, теорії ймовірностей та математичного аналізу, мати можливість самостійно реалізовувати складні технічні проекти.
Додатковим плюсом є участь в олімпіадах, хакатонах або інших визначних досягненнях, наявність open-source проектів, власних розробок чи стартапу.
OpenAI готова розглядати фахівців з різними бекграундами: від інженерів-практиків до математиків, фізиків та нейробіологів. Кандидати будуть працювати як повноцінні співробітники, отримають наставників з числа досвідчених спеціалістів компанії та будуть включені до реальних дослідницьких напрямків.
Розгляд заявок від кандидатів та проведення співбесід розпочнеться в січні 2026 року. Процес співбесіди на цю посаду включатиме кілька технічних оцінок протягом кількох тижнів. Заявки на участь в програмі стажування можна надсилати через онлайн-форму.
