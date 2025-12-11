logo

Новини 11/12/2025 16:20

Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць

Дмитро Сімагін

Журналіст

Після кількох місяців тестування норвезька компанія Opera Software нарешті зробила свій браузер Neon на базі штучного інтелекту доступним для громадськості. Однак тепер за його використання доведеться платити $19,90 на місяць, пише TechCrunch.

Opera вперше представила Neon на початку травня цього року та випустила його в ранньому доступі для обраних користувачів у жовтні.

Подібно до інших браузерів, які використовують штучний інтелект, таких як Comet від Perplexity, Atlas від OpenAI та Dia від The ​​Browser Company, Neon має в своєму інтерфейсі вбудованого чат-бота. Це дозволяє користувачу задавати запитання про сторінки, використовувати його для створення міні-програм і відео. Крім того, браузер може виконувати деякі завдання замість користувача. 

Neon використовує історію переглядів як контекст, тому користувач може робити такі речі, як попросити браузер отримати деталі з відео на YouTube, яке він переглядав минулого тижня, або з допису, який він прочитав вчора. Браузер має агента глибокого дослідження, який може отримати детальну інформацію з будь-якої теми.

Також можна створювати «картки» для повторюваних завдань за допомогою запитів природною мовою. Браузер також має нову функцію організації вкладок під назвою «Завдання».

Окрім функцій штучного інтелекту, підписка надає користувачам доступ до флагманський LLM-моделей, таких як Gemini 3 Pro, GPT-5.1, Veo 3.1 та Nano Banana Pro. Передплатники отримають доступ до спільноти Opera на Discord та прямий доступ до її розробників.

Компанія зазначає, що інші її продукти, такі як Opera One, Opera GX та Opera Air, також мають безкоштовні функції штучного інтелекту, такі як помічник на основі чату.

