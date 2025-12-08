logo

Новини 08/12/2025 09:43

«Потенційно небезпечні»: експерти радять заборонити браузери зі штучним інтелектом

Дмитро Сімагін

Журналіст

За даними аналітичної компанії Gartner, браузери зі штучним інтелектом, такі як Comet від Perplexity та ChatGPT Atlas від OpenAI, є занадто ризикованими для використання. Тому експерти рекомендують заборонити завантажувати або встановлювати ці програми, пише The Register.

Фахівці Gartner вважають, що ШІ-браузери становлять небезпеку, оскільки конфіденційні дані користувачів, такі як активний веб-контент, історія переглядів і відкриті вкладки, часто надсилаються до хмарного сервісу, що збільшує ризик витоку даних. Ще одна проблема полягає в агентних транзакціях, які дозволяють браузеру автономно переміщатися, взаємодіяти та виконувати завдання на веб-сайтах, особливо в рамках автентифікованих веб-сесій.

Оскільки LLM-моделі не мають повного захисту від шкідливих промптів, браузер на базі штучного інтелекту можна обманним шляхом змусити перейти на фішинговий веб-сайт.

Інший сценарій, який представляє небезпеку, — це те, що агентний браузер може помилково здійснити покупку, яка не відповідає інтересам користувача.

«Форму можуть заповнити неправильною інформацією, замовити не те канцелярське приладдя… або забронювати не той рейс», —  пишуть в Gartner.

Якщо ви все ж таки хочете користуватись ШІ-браузерами, то аналітики рекомендують заборонити агентам використовувати електронну пошту, оскільки це обмежить їхню здатність виконувати деякі дії. Вони також пропонують використовувати налаштування, які гарантують, що браузери зі штучним інтелектом не зможуть зберігати дані.

«Потенційно небезпечні»: експерти радять заборонити браузери зі штучним інтелектом

 08.12.2025 09:43

Найпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступною

 05.12.2025 17:03

Google відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLM

 05.12.2025 15:34

Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект

 05.12.2025 12:37

Розробників закликають терміново оновити React та Next.js

 05.12.2025 11:24

Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT

 05.12.2025 09:47

Amazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всім

 04.12.2025 16:54

OpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилки

 04.12.2025 15:37

Google запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботи

 04.12.2025 12:34

В Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект

 04.12.2025 10:47

«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
