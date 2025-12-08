«Потенційно небезпечні»: експерти радять заборонити браузери зі штучним інтелектом

За даними аналітичної компанії Gartner, браузери зі штучним інтелектом, такі як Comet від Perplexity та ChatGPT Atlas від OpenAI, є занадто ризикованими для використання. Тому експерти рекомендують заборонити завантажувати або встановлювати ці програми, пише The Register.

Фахівці Gartner вважають, що ШІ-браузери становлять небезпеку, оскільки конфіденційні дані користувачів, такі як активний веб-контент, історія переглядів і відкриті вкладки, часто надсилаються до хмарного сервісу, що збільшує ризик витоку даних. Ще одна проблема полягає в агентних транзакціях, які дозволяють браузеру автономно переміщатися, взаємодіяти та виконувати завдання на веб-сайтах, особливо в рамках автентифікованих веб-сесій.

Оскільки LLM-моделі не мають повного захисту від шкідливих промптів, браузер на базі штучного інтелекту можна обманним шляхом змусити перейти на фішинговий веб-сайт.

Інший сценарій, який представляє небезпеку, — це те, що агентний браузер може помилково здійснити покупку, яка не відповідає інтересам користувача.

«Форму можуть заповнити неправильною інформацією, замовити не те канцелярське приладдя… або забронювати не той рейс», — пишуть в Gartner.

Якщо ви все ж таки хочете користуватись ШІ-браузерами, то аналітики рекомендують заборонити агентам використовувати електронну пошту, оскільки це обмежить їхню здатність виконувати деякі дії. Вони також пропонують використовувати налаштування, які гарантують, що браузери зі штучним інтелектом не зможуть зберігати дані.