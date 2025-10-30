Samsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung Internet

Компанія Samsung випустила ПК-версію свого браузера Samsung Internet. У додатку реалізовані засоби синхронізації даних користувача між кількома пристроями, а також функції на базі штучного інтелекту Galaxy AI, пише Android Authority.

Samsung Internet є браузером, який має певну популярність серед користувачів гаджетів на базі Android. Розробники реалізували в ньому кілька функцій, які дають деякі переваги над конкурентами. До них відносяться стартові сторінки, доступні для налаштування, захищені паролем вкладки для підвищення конфіденційності і наявність ШІ-помічника.

Досі оцінити можливості Samsung Internet могли лише власники Android-пристроїв, але тепер це змінилось з виходом бета-версії браузера для ПК. Поки що взяти участь у тестуванні десктопної версії Samsung Internet можуть користувачі Windows 11 та Windows 10 із США та Південної Кореї, пізніше така можливість з’явиться також у мешканців інших країн.

Samsung окремо виділила наявність підтримки синхронізації даних між кількома пристроями. Завдяки цьому користувачі можуть вільно перемикатися між смартфоном та ПК, не перериваючи взаємодії з веб-контентом. Закладки, історія переглядів, менеджер паролів та автозаповнення в Samsung Pass будуть єдині на ПК та Android-пристроях. Раніше користувачам браузера потрібно було встановлювати спеціальне розширення для Chrome, щоб синхронізувати закладки між ПК і смартфоном.

Серед переваг Samsung Internet варто відзначити високий рівень конфіденційності та безпеки. Для цього передбачено спеціальну «Панель конфіденційності», яка дозволяє в режимі онлайн відстежувати різні параметри. Також у браузері є інтегровані функції захисту від стеження.