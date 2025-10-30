logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/10/2025 16:56

Samsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung Internet

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Samsung випустила ПК-версію свого браузера Samsung Internet. У додатку реалізовані засоби синхронізації даних користувача між кількома пристроями, а також функції на базі штучного інтелекту Galaxy AI, пише Android Authority.

Samsung Internet є браузером, який має певну популярність серед користувачів гаджетів на базі Android. Розробники реалізували в ньому кілька функцій, які дають деякі переваги над конкурентами. До них відносяться стартові сторінки, доступні для налаштування, захищені паролем вкладки для підвищення конфіденційності і наявність ШІ-помічника.

Досі оцінити можливості Samsung Internet могли лише власники Android-пристроїв, але тепер це змінилось з виходом бета-версії браузера для ПК. Поки що взяти участь у тестуванні десктопної версії Samsung Internet можуть користувачі Windows 11 та Windows 10 із США та Південної Кореї, пізніше така можливість з’явиться також у мешканців інших країн.

Samsung окремо виділила наявність підтримки синхронізації даних між кількома пристроями. Завдяки цьому користувачі можуть вільно перемикатися між смартфоном та ПК, не перериваючи взаємодії з веб-контентом. Закладки, історія переглядів, менеджер паролів та автозаповнення в Samsung Pass будуть єдині на ПК та Android-пристроях. Раніше користувачам браузера потрібно було встановлювати спеціальне розширення для Chrome, щоб синхронізувати закладки між ПК і смартфоном.

Серед переваг Samsung Internet варто відзначити високий рівень конфіденційності та безпеки. Для цього передбачено спеціальну «Панель конфіденційності», яка дозволяє в режимі онлайн відстежувати різні параметри. Також у браузері є інтегровані функції захисту від стеження.

 

Головна > Новини > Samsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung Internet

Найбільш обговорювані статті

Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингуGoogle: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу
PyTorch представляє Monarch — фреймворк для програмування на тисячах комп'ютерівPyTorch представляє Monarch — фреймворк для програмування на тисячах комп’ютерів
ChatGPT тепер може аналізувати внутрішні корпоративні даніChatGPT тепер може аналізувати внутрішні корпоративні дані
У Google Meet з'явились «кімнати очікування»У Google Meet з’явились «кімнати очікування»
Microsoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічникаMicrosoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічника
FAVBET Tech сплатили ₴650 млн податків у 2025-му. Це 20 тис. дронів або 40 тис. антидронових рушниць
Розробники тепер можуть створювати Android-програми на мові SwiftРозробники тепер можуть створювати Android-програми на мові Swift
Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2
У LLM-моделей з'явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечнимУ LLM-моделей з’явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечним
Провал Opera і 1% у Yandex Browser: названо найпопулярніші браузери в Україні

Google Chrome отримав функцію автоматичної зміни пароля

Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите

Google додає Gemini в Chrome

У Microsoft Edge з'явився блокувальник фейкових антивірусів

Microsoft випустила браузер для геймерів: як його протестувати

Браузер Chrome перевели на бібліотеку Skrifa, яка написана на Rust

Anthropic випустила браузерну версію агента Claude

З умов використання браузера Mozilla Firefox зникла обіцянка не продавати дані користувачів

Google залишить сторонні файли cookie в Chrome. Після кількох років обіцянок позбутися від них

Новий браузер ChatGPT Atlas можна легко обдурити за допомогою prompt injection

OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам'яттю та агентами

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 1 місяць назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 1 місяць назад
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
Новини - 1 місяць назад
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
Новини - 3 тижні назад
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro

Новини

Samsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung Internet

 30.10.2025 16:56

Google NotebookLM тепер має пам'ять діалогів з користувачем

 30.10.2025 15:51

В App Store з'явились три нові функції для розробників

 30.10.2025 12:17

В оновлений Cursor 2.0 додано Composer — модель для кодування, яка в 4 рази швидша за аналоги

 30.10.2025 10:57

Популярність TypeScript на GitHub перевершує Python та JavaScript

 30.10.2025 09:37

Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon

 29.10.2025 16:39

Єдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічника

 29.10.2025 15:36

Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»

 29.10.2025 12:27

Проект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробників

 29.10.2025 11:15

GitHub запускає платформу Agent HQ, яка об'єднає Codex, Claude і Jules

 29.10.2025 09:43

Спецпроєкти

Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Топ текстів тижня
1.
Агент Cursor врятував розробника від хакера, який видавав себе за українця
2.
Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм
3.
Експерти з’ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду
4.
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
5.
PyTorch представляє Monarch — фреймворк для програмування на тисячах комп’ютерів
6.
Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2
7.
У LLM-моделей з’явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечним
8.
Проект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробників
9.
Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу
10.
«Ви все не так зрозуміли»: Microsoft заперечує, що її штучний інтелект навчають на скріншотах Windows 11

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: