Новини 22/12/2025 09:33

Чат-бот Claude став доступний як розширення для браузера Chrome

Дмитро Сімагін

Журналіст

Anthropic представила версію свого чат-бота Claude у вигляді розширення для браузера Google Chrome. В рамках бета-тестування компанія відкрила доступ до Claude for Chrome для всіх платних передплатників, повідомляє блог компанії.

Нове розширення може від імені користувача відвідувати веб-сайти, заповнювати форми і виконувати заплановані дії, отримуючи доступ до кількох вкладок у процесі роботи. 

Розробники тепер можуть використовувати Claude Code для створення та тестування безпосередньо в Chrome. Браузерна інтеграція забезпечує швидшу ітерацію проектів.

Для доступу до розширення Claude for Chrome потрібно оформити передплату Pro вартістю $20 на місяць. Для користувачів інших браузерів є можливість встановлення розширення Anthropic в Brave і Opera, які теж побудовані на базі Chromium. Однак браузери Firefox, Safari та Edge на даний момент офіційно не підтримуються.

Anthropic наголошує на наявності «проблем з безпекою» в роботі чат-ботів, включаючи ризики так званих атак із впровадженням шкідливих промптів. Йдеться про випадки, коли зловмисники різними способами маскують шкідливі інструкції, після зчитування яких чат-бот починає виконувати потрібні хакерам дії. Через це компанія радить при роботі з новим розширенням уникати фінансових операцій, керування паролями чи будь-чого, що стосується конфіденційних персональних даних.

Користувачам варто попередньо схвалювати дії, які Claude може виконувати на веб-сайтах. При цьому чат-бот все одно запитуватиме, перш ніж виконувати певні незворотні або потенційно шкідливі дії, такі як здійснення покупки.

Нагадаємо, нещодавно в Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект.

 

