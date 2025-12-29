Робота агентів в браузері Chrome може стати платною

Браузер Google Chrome, ймовірно, об’єднає агентні функції з платними рівнями передплати на доступ до LLM Gemini. Є припущення, що платний доступ може бути тимчасовим, пишуть в XDA-Developers.

Дослідник Leopeva64 помітив новий запис у Chromium Review під назвою «Доступ до активації шлюзу за рівнем передплати ШІ», де детально описується нова функція, яка «буде доступна для платних користувачів з правом на активацію». Leopeva64 вважає, що це початкова основа нової системи Google Chrome, де люди можуть розблокувати агентні функції, сплачуючи за певні рівні передплати.

Варто зауважити, що в Google Chrome вже інтегровані деякі можливості Gemini. Вони, наприклад, дозволяють користуватися чат-ботом Google безпосередньо під час веб-серфінгу, не відкриваючи для нього окрему вкладку. Gemini в Chrome вміє коротко переказувати вміст сайтів та відео на YouTube, а також отримувати доступ до відкритих вкладок та історії переглядів. Більше того, браузер дозволяє запускати пошук у режимі AI Mode безпосередньо з адресного рядка.

Поки що незрозуміло, які саме агентні сценарії в Chrome будуть вимагати платну підписку на Gemini AI. Цілком можливо, що Google запропонує більш розширені варіанти агентної роботи Gemini в браузері — їхня обробка обходиться дорожче, ніж звичайний діалог з помічником. У такому випадку агентні функції можуть бути доступні лише користувачам тарифів Google AI Pro та Google AI Ultra.

Нагадаємо, що не так давно Google інтегрувала в Gemini конструктор міні-додатків Opal.