logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 29/12/2025 15:46

Робота агентів в браузері Chrome може стати платною

Дмитро Сімагін

Журналіст

Браузер Google Chrome, ймовірно, об’єднає агентні функції з платними рівнями передплати на доступ до LLM Gemini. Є припущення, що платний доступ може бути тимчасовим, пишуть в XDA-Developers.

Дослідник Leopeva64 помітив новий запис у Chromium Review під назвою «Доступ до активації шлюзу за рівнем передплати ШІ», де детально описується нова функція, яка «буде доступна для платних користувачів з правом на активацію». Leopeva64 вважає, що це початкова основа нової системи Google Chrome, де люди можуть розблокувати агентні функції, сплачуючи за певні рівні передплати.

Варто зауважити, що в Google Chrome вже інтегровані деякі можливості Gemini. Вони, наприклад, дозволяють користуватися чат-ботом Google безпосередньо під час веб-серфінгу, не відкриваючи для нього окрему вкладку. Gemini в Chrome вміє коротко переказувати вміст сайтів та відео на YouTube, а також отримувати доступ до відкритих вкладок та історії переглядів. Більше того, браузер дозволяє запускати пошук у режимі AI Mode безпосередньо з адресного рядка.

Поки що незрозуміло, які саме агентні сценарії в Chrome будуть вимагати платну підписку на Gemini AI. Цілком можливо, що Google запропонує більш розширені варіанти агентної роботи Gemini в браузері — їхня обробка обходиться дорожче, ніж звичайний діалог з помічником. У такому випадку агентні функції можуть бути доступні лише користувачам тарифів Google AI Pro та Google AI Ultra.

Нагадаємо, що не так давно Google інтегрувала в Gemini конструктор міні-додатків Opal.

Найбільш обговорювані статті

США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівцівСША скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців
Кожен п'ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компаніїКожен п’ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії
Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонівУкраїнський хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 рокуMicrosoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» рокуChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року
Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатівГрупа IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000
Microsoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub CopilotMicrosoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot
Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелектуУкраїна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Через кров, піт та сльози: як Google розробляла власний Linux

Топ текстів
- 3 дні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 3 дні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 1 місяць назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 4 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 4 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ

Новини

Робота агентів в браузері Chrome може стати платною

 29.12.2025 15:46

Microsoft не буде переписувати Windows на Rust

 29.12.2025 12:41

Стало відомо, який формат реклами з'явиться в ChatGPT

 29.12.2025 11:27

«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ

 29.12.2025 09:42

Мінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітності

 26.12.2025 16:32

Стажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузях

 26.12.2025 15:24

OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT

 26.12.2025 12:23

Google дозволить користувачам Gmail змінювати свій логін електронної пошти

 26.12.2025 11:22

Реліз Ruby 4.0 отримав експериментальну ізоляцію коду Ruby Box і новий JIT-компілятор

 26.12.2025 09:34

США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

 24.12.2025 16:57

Спецпроєкти

Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Топ текстів тижня
1.
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
2.
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
3.
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
4.
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято
5.
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
6.
Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
7.
ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року
8.
Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM
9.
Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники
10.
США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: