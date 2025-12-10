Підтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основну

Учасники конференції Maintainers Summit визнали успішним експеримент з додавання в ядро ​​Linux можливості розробки компонентів мовою Rust. В підсумку було вирішено перевести підтримку Rust в категорію основних частин ядра, знявши з неї мітку експериментальної функціональності, повідомляє LWN.

Три роки тому, в якості експерименту, до ядра 6.1 була додана можливість розробки драйверів та модулів на мові Rust. Тоді до складу ядра були включені абстракції для розробки на Rust драйверів для GPU, файлової системи, блокових пристроїв, мережевих адаптерів та USB-пристроїв. На мові Rust зараз розробляються: драйвер Nova для GPU NVIDIA, asahi для Apple AGX GPU, Tyr для GPU ARM Mali, rust_ext2 з ФС Ext2. До складу ядра прийнято написану на Rust реалізацію IPC Binder. Крім того, проект RROS розвиває real-time підсистему для ядра Linux, написану на Rust.

Разом з тим, підтримка Rust неактивна за замовчуванням і не призводить до включення Rust до обов’язкових збірних залежностей до ядра Linux.

На думку прихильників інтеграції Rust в Linux, ця мова виключає появу в ядрі більшості помилок, які викликані особливостями мови C. Rust позбавляє розробників таких проблем, як звернення до пам’яті після її звільнення, вихід на межі буфера, некоректне звільнення ресурсів при обробці помилок і забуті перевірки повернутих кодів помилок. Застосування Rust для нового коду також дає можливість скоротити час розробки завдяки зниженню трудових витрат на налагодження та наявності в мові суворих правил, які виявляють помилки на ранній стадії написання коду.

Противники впровадження Rust у ядро ​​вважають неприпустимим використання кількох мов програмування у складних проектах — змішані кодові бази ускладнюють роботу мейнтейнерів, оскільки ставлять їх у залежність від коду іншою мовою.