Mistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLI

Французький стартап Mistral представив нове покоління своєї LLM-моделі, яка доступна в двох варіантах: Devstral 2 з 123 мільярдами параметрів та Devstral Small 2 з 24 мільярдами параметрів.

Devstral 2 постачається за модифікованою ліцензією MIT, Devstral Small 2 використовує Apache 2.0. Обидві версії мають відкритий вихідний код. Наразі Devstral 2 можна використовувати безкоштовно через API, вона підтримує локальне розгортання на обладнанні споживача. Модель підтримує контекстне вікно розміром 256 тисяч токенів. За результатами бенчмарку SWE-bench Verified вона досягла 72,2%.

Після завершення безкоштовного періоду ціна API становитиме $0,40/$2,00 за мільйон токенів (вхід/вихід) для Devstral 2 та $0,10/$0,30 для Devstral Small.

Компанія-розробник стверджує, що для виконання реальних завдань Devstral 2 до семи разів більш економічно ефективна, ніж Claude Sonnet.

Mistral також випускає Mistral Vibe CLI, власний інтерфейс командного рядка, який доступний як розширення в Zed для використання всередині IDE. Подібно до чат-боту Mistral Le Chat, який може запам’ятовувати попередні розмови з користувачами та використовувати цей контекст для відповідей, Mistral Vibe CLI також підтримує історію діалогів та може сканувати структури файлів і статуси Git для створення контексту.