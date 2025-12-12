logo

12/12/2025

Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%

Дмитро Сімагін

Журналіст

Український підприємець Віталій Саврига запустив AiDeliv — першу у світі AI-біржу для міжнародної логістики. Платформа об’єднує вантажі від багатьох бізнесів і змушує перевізників змагатися за замовлення через зворотні аукціони. Результат: малі компанії отримують доступ до корпоративних тарифів — економія 15-60% на доставці з Китаю.

Понад 20,000 українців продають на Amazon (Forbes Ukraine, 2024), імпортуючи товари з Китаю до США. Зазвичай вони переплачують 30-40% за доставку порівняно з великими компаніями на тих самих маршрутах. AiDeliv вирішує цю проблему.

Проблема

Продавець на Amazon, який купує товар у Шеньчжені, зазвичай платить на 30-40% більше, ніж Walmart — не тому, що перевезення його вантажу коштує дорожче, а тому, що в нього немає переговорної сили. Немає прозорості, немає конкуренції.

Простий приклад: є 30 продавців, кожному потрібно 3 палети. Окремо кожен платить дорого — перевізники не хочуть возитися з дрібними замовленнями. Але AiDeliv об’єднує всі 30 замовлень — виходить 90 палет разом. Це вже серйозний обсяг, за який перевізники готові боротися і знижувати ціну.

Результат: малі компанії отримують корпоративні тарифи, які раніше були доступні тільки гігантам на кшталт Walmart чи Amazon.

Хто створив

Віталій Саврига — український підприємець, який кілька років будує бізнес у США.

У 2017 році Віталій став співзасновником ARDI Logistics — міжнародної логістичної компанії, що спеціалізується на маршрутах Китай/Європа → США. Через чотири роки, у 2021-му, він запустив ARDI Express — компанію з власними складами площею 96,000 кв. футів: 51,000 у Каліфорнії та 45,000 у Нью-Джерсі.

Ще один його проєкт — Stealtho (2018), компанія з виробництва офісних аксесуарів, яка зібрала понад $100,000 на Kickstarter.

У 2025 році Віталій пройшов програму для керівників зростаючих компаній у Stanford Graduate School of Business, а також програму з управління ланцюгами постачання в Harvard. Це дало йому нові інструменти для масштабування бізнесу та технологічної трансформації галузі.

«Я вісім років будував логістичні компанії і бачив, як малий бізнес переплачує за доставку просто тому, що немає переговорної сили, — каже Віталій Саврига. — AiDeliv вирішує це через технологію. Ми створили біржу, де перевізники змагаються за кожне замовлення. Ваш вантаж перестає бути “просто однією палетою” і стає частиною великого обсягу, який перевізники не можуть собі дозволити втратити».

Результати бета-тестування

Під час закритого бета-тестування (літо-осінь 2025) платформа обробила відправки на $600,000. Користувачі повідомили про зниження витрат на 15-60% порівняно з їхніми попередніми домовленостями.

Конкретний приклад: якщо продавець імпортує товарів на $50,000 щомісяця з Китаю, економія складає $900–$3,600 на місяць — це йде прямо в прибуток.

Як це працює

Платформа запускається на aideliv.com і охоплює маршрути з Китаю, В’єтнаму, Індії, Таїланду, Малайзії та Індонезії до США, Європи, Канади, Австралії та Японії. Авіаперевезення займають 5-12 днів, морські — 18-45. Основний фокус: коридор Китай-США.

AiDeliv працює для продавців на Amazon, eBay, Shopify, Walmart Marketplace та з окремими інтернет-магазинами.

Головна перевага — DDP з гарантованою ціною

Платформа працює за моделлю DDP (Delivered Duty Paid) — коли всі митні платежі, податки та збори включені в фінальну ставку. Це критично важливо в умовах мінливої тарифної політики США: бізнес бачить точну кінцеву вартість ще до відправки, без ризику несподіваних нарахувань при розмитненні.

Більшість логістичних компаній надають прозору DDP-доставку тільки великим корпораціям. Дрібні підприємці змушені працювати за DDU (Delivered Duty Unpaid) — коли фінальна вартість невідома до моменту розмитнення, і можуть бути несподіванки. AiDeliv змінює це через автоматизовану біржу зі зворотним аукціоном.

Як працює аукціон

  1. Ви розміщуєте запит на доставку вантажу
  2. Перевізники, перевірені штучним інтелектом, роблять ставки у зворотному аукціоні — кожна наступна пропозиція має бути кращою за попередню
  3. Виграшна ставка — це не просто найнижча ціна; це найкраща пропозиція серед перевізників, уже відфільтрованих за якістю (AI перевіряє їхню історію, проблеми з митницею, пошкодження вантажів)
  4. Ви приймаєте ставку в будь-який час або відмовляєтеся без жодних зобов’язань
  5. Платформа ніколи не переміщує вантаж без вашої чіткої згоди

Гарантії безпеки

  • Кожна ставка включає доставку від дверей до дверей з митним оформленням — жодних прихованих платежів
  • Перевізники повинні мати страхове покриття вантажу на $100,000, щоб мати можливість брати участь
  • Про проблеми повідомляють через AiDeliv — ви маєте справу з платформою, платформа — з перевізником
  • Перевізники розуміють: втрата довіри платформи = втрата доступу до всіх клієнтів AiDeliv

Про AiDeliv

AiDeliv — технологічна логістична компанія зі штаб-квартирою в Сан-Дієго (Каліфорнія, США). Платформа з’єднує вантажовідправників безпосередньо з перевіреними перевізниками через запатентовану технологію зворотного аукціону.

Важливо: AiDeliv — це технологічна платформа. Перевізники самі надають транспортні послуги та несуть відповідальність за вантаж. Платформа безкоштовна для вантажовідправників — перевізники платять за доступ до мережі клієнтів, що створює справжню конкуренцію за право обслуговування.

Заснована в 2025 році підприємцем Віталієм Савригою. Заявка на патент США подана в грудні 2025 року.

