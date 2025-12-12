Навіть просте автодоповнення коду за допомогою ШІ економить розробникам 3,8 годин на тиждень — дослідження

Загальний вплив штучного інтелекту на продуктивність розробників залежить від багатьох нюансів: мови програмування, цілей, віку, досвіду роботи та типу завдань. Однак більшість експертів одностайні: при вмілому використанні інструменти на базі ШІ здатні суттєво підвищити продуктивність в розробці програмного забезпечення, пише DevClass.

Представлене на минулому тижні дослідження Atlassian DX на основі анонімних агрегованих даних від понад 135 000 розробників свідчить, що навіть просте використання автодоповнення коду за допомогою штучного інтелекту економить розробникам близько 3,8 годин на тиждень.

Користувачі інструментів на базі ШІ надсилають на 60% більше пул-реквестів (запропонованих змін коду), ніж традиційні програмісти. Хоча ця статистика може вважатись позитивною або негативною залежно від того, чи були ці зміни коду цінними, чи марною тратою часу на штучний інтелект.

Опитування 767 розробників та лідерів DevOps, проведене компанією LaunchDarkly, показало, що 94% респондентів повідомили про прискорення роботи з кодом завдяки використанню штучному інтелекту. Але при цьому 91% мали низьку довіру до доставки коду, розробленого за допомогою штучного інтелекту, у продакшн.

81% команд публікують код з невирішеними ризиками, посилаючись на тиск дедлайнів та своєчасної розробки нових функцій. Часто це призводить до інцидентів у продакшені.

Ще одна тенденція, виявлена ​​в опитуванні DX, полягає в тому, що молодші розробники частіше використовують інструменти штучного інтелекту ніж досвідчені фахівці — 41,3% щоденного використання проти 32,7%. Однак senior-розробники заощаджують більше часу, ніж джуни, тому що вони можуть краще оцінити, коли код добре написаний.

Мова програмування також має значення. Розробники Go можуть економити до 4 годин на тиждень завдяки використанню штучного інтелекту, тоді як програмісти COBOL досягають показника лише в 2 години. Експерти пояснюють це тим, що штучний інтелект краще працює з «сучасними мовами».

Водночас, оцінка впливу технології штучного інтелекту ускладнюється тим фактом, що з’являється все більше людей, які не є розробниками, або розробляють програми випадково, як-от дизайнери та інженери-менеджери. Вони створюють код з використанням штучного інтелекту, не обов’язково для продакшена, а, наприклад, для створення робочого прототипу.