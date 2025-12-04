Amazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всім

Компанія Amazon оголосила про безкоштовну роздачу річних платних ліцензій на користування інструментом кодування Kiro Pro+, стандартна місячна підписка на який коштує $40. Право на отримання ліцензій мають стартапи, які вже отримали венчурне фінансування, пише TechCrunch.

Cтартапи на ранній стадії можуть отримати безкоштовний рік кредитів на Kiro Pro+ для максимум 100 користувачів. Але існують певні обмеження. Право на участь мають стартапи, що базуються в США та деяких інших країнах (Україна в списку є, Росії немає). Крім того, заявки треба надіслати через онлайн-форму до 31 грудня.

Заявки розглядатимуться поступово, а схвалені стартапи будуть повідомлені електронною поштою.

На відміну від безкоштовної версії інструменту Kiro, яка надає користувачу лише 50 кредитів використання, кожна платна ліцензія має 2000 кредитів, які автоматично зараховуватимуться до облікового запису AWS.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що компанія Amazon пропонує своїм розробникам відмовитися від інструментів генерації коду від сторонніх компаній на користь власного сервісу Kiro, який запущено в липні.