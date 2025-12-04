logo

Новини 04/12/2025 16:54

Amazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всім

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Amazon оголосила про безкоштовну роздачу річних платних ліцензій на користування інструментом кодування Kiro Pro+, стандартна місячна підписка на який коштує $40. Право на отримання ліцензій мають стартапи, які вже отримали венчурне фінансування, пише TechCrunch.

Cтартапи на ранній стадії можуть отримати безкоштовний рік кредитів на Kiro Pro+ для максимум 100 користувачів. Але існують певні обмеження. Право на участь мають стартапи, що базуються в США та деяких інших країнах (Україна в списку є, Росії немає). Крім того, заявки треба надіслати через онлайн-форму до 31 грудня.

Заявки розглядатимуться поступово, а схвалені стартапи будуть повідомлені електронною поштою.

На відміну від безкоштовної версії інструменту Kiro, яка надає користувачу лише 50 кредитів використання, кожна платна ліцензія має 2000 кредитів, які автоматично зараховуватимуться до облікового запису AWS.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що компанія Amazon пропонує своїм розробникам відмовитися від інструментів генерації коду від сторонніх компаній на користь власного сервісу Kiro, який запущено в липні.

Головна > Новини > Amazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всім

Amazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всім

 04.12.2025 16:54

OpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилки

 04.12.2025 15:37

Google запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботи

 04.12.2025 12:34

В Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект

 04.12.2025 10:47

AWS випустила три нові інструменти для покращення кодування на базі штучного інтелекту

 04.12.2025 09:48

OpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванні

 03.12.2025 17:08

Верховна Рада не буде підвищувати податки для ФОП третьої групи

 03.12.2025 15:38

Розробники з КНДР тепер готові орендувати особисті дані за третину зарплати

 03.12.2025 12:37

Віддалена робота шкодить молодим співробітникам та якості їхнього коду

 03.12.2025 11:44

Mistral випускає серію моделей Mistral 3 для роботи на ноутбуках, дронах і смартфонах

 03.12.2025 09:40

