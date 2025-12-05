Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT

Творець Linux, знаменитий фінський розробник Лінус Торвальдс, різко висловився щодо практики оцінки ефективності програмістів, яку Ілон Маск впровадив в одній зі своїх компаній. За його словами, засновник Tesla і SpaceX «надто дурний» для роботи в IT. Ці слова пролунали під час розмови з ведучим YouTube-каналу Linus Tech Tips (LTT), повідомляє Neowin.

Під час доволі тривалого інтерв’ю (53 хвилини) Торвальдса раптово запитали про випадок, коли Маск почав вимагати від програмістів компанії Twitter, яку він тоді купив, роздрукувати весь нещодавно написаний ними код і передати його на перевірку. Крім того, співробітники Twitter мусили особисто надіслати Маску електронні листи зі своїми найкращими фрагментами коду з коротким описом останніх змін. Це було частиною «жорсткої» робочої культури, яку Маск вирішив запровадити в Twitter (X).

Як заявив Торвальдс, «той, хто вважає це справжнім показником, надто дурний, щоб працювати в технологічній компанії». Увесь діалог щодо діяльності Маска виглядає так:

«LTT: Нещодавно велика технологічна компанія попросила розробників сказати, скільки рядків коду вони написали, і якщо цього було недостатньо, їх звільняли. І тут був хтось, хто був надзвичайно засмучений таким підходом до вимірювання продуктивності, бо він нічого не означає.

Лінус Торвальдс: О так, ні, тобі навіть не варто засмучуватися в цей момент. Це просто некомпетентність. Будь-хто, хто вважає це дійсним показником, надто дурний, щоб працювати в технологічній компанії.

LTT: Ти ж знаєш, про кого ти щойно це сказав, чи не так?

Лінус Торвальдс: Ні.

LTT: О. Е-е… він був помітною фігурою у нещодавньому підвищенні ефективності уряду США.

Лінус Торвальдс: О, мабуть, я мав рацію».

Торвальдс завжди був відвертою особистістю, яка не боїться висловлювати свою думку, навіть якщо вона виглядає досить грубо. У минулому він неодноразово критикував Nvidia, AMD та Intel, вступав у словесні перепалки з конспірологами щодо причин виникнення COVID, а також виплескував своє розчарування на GitHub.