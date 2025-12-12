OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань

OpenAI випустила нову LLM-модель GPT-5.2 у версіях Instant, Thinking та Pro, розгорнувши їх для платних планів, таких як Plus, Pro, Business та Enterprise. Новинка вже доступна для всіх розробників через API. Разом з цим Microsoft негайно додає GPT-5.2 до Microsoft 365 Copilot та Microsoft Copilot Studio, повідомляє блог компанії.

В OpenAI стверджують, що в бенчмарках модель GPT-5.2 Thinking перевершує або працює на рівні провідних фахівців галузі у 70,9% завдань інтелектуальної роботи (GDPval), виконуючи її більш ніж в 11 разів швидше. При цьому вартість роботи моделі коштує менше ніж 1% від вартості роботи людей-експертів.

«Версія 5.2 найкраще підходить для створення електронних таблиць, презентацій, написання коду, генерації зображень, розуміння довгого контексту, використання інструментів, а потім пов’язування складних, багатоетапних проектів», — заявив Фіджі Сімо, головний директор з продуктів OpenAI.

Три рівні моделей виконують різні функції: Instant обробляє швидкі завдання, такі як письмо та переклад; Thinking може впоратися з більш складною роботою, такою як кодування та математика; а Pro забезпечує найвищу точність для багатоетапних задач.

GPT-5.2 має контекстне вікно на 400 000 токенів, що дозволяє їй обробляти сотні документів одночасно. Ціна доступу до моделі через API становить $1,75 за мільйон вхідних токенів для стандартної моделі, що на 40% дорожче, ніж GPT-5.1.

У кодуванні GPT-5.2 Thinking набирає 55,6% у бенчмарку SWE-Bench Pro та 80% у SWE-Bench Verified, що вище, ніж у GPT-5.1-Codex-Max.

OpenAI запевняє, що попередня версія GPT-5.1 залишатиметься доступною в ChatGPT для платних користувачів протягом трьох місяців у випадаючому списку застарілих моделей.