logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/12/2025 09:19

OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI випустила нову LLM-модель GPT-5.2 у версіях Instant, Thinking та Pro, розгорнувши їх для платних планів, таких як Plus, Pro, Business та Enterprise. Новинка вже доступна для всіх розробників через API. Разом з цим Microsoft негайно додає GPT-5.2 до Microsoft 365 Copilot та Microsoft Copilot Studio, повідомляє блог компанії.

В OpenAI стверджують, що в бенчмарках модель GPT-5.2 Thinking перевершує або працює на рівні провідних фахівців галузі у 70,9% завдань інтелектуальної роботи (GDPval), виконуючи її більш ніж в 11 разів швидше. При цьому вартість роботи моделі коштує менше ніж 1% від вартості роботи людей-експертів.

«Версія 5.2 найкраще підходить для створення електронних таблиць, презентацій, написання коду, генерації зображень, розуміння довгого контексту, використання інструментів, а потім пов’язування складних, багатоетапних проектів», — заявив Фіджі Сімо, головний директор з продуктів OpenAI.

Три рівні моделей виконують різні функції: Instant обробляє швидкі завдання, такі як письмо та переклад; Thinking може впоратися з більш складною роботою, такою як кодування та математика; а Pro забезпечує найвищу точність для багатоетапних задач.

GPT-5.2 має контекстне вікно на 400 000 токенів, що дозволяє їй обробляти сотні документів одночасно. Ціна доступу до моделі через API становить $1,75 за мільйон вхідних токенів для стандартної моделі, що на 40% дорожче, ніж GPT-5.1. 

У кодуванні GPT-5.2 Thinking набирає 55,6% у бенчмарку SWE-Bench Pro та 80% у SWE-Bench Verified, що вище, ніж у GPT-5.1-Codex-Max.

OpenAI запевняє, що попередня версія GPT-5.1 залишатиметься доступною в ChatGPT для платних користувачів протягом трьох місяців у випадаючому списку застарілих моделей.

Головна > Новини > OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань

Найбільш обговорювані статті

Китайські моделі з відкритим кодом захопили 30% світового ринку LLMКитайські моделі з відкритим кодом захопили 30% світового ринку LLM
Розробників закликають терміново оновити React та Next.jsРозробників закликають терміново оновити React та Next.js
Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проектВитративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект
Google відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLMGoogle відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLM
Найпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступноюНайпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступною
«Потенційно небезпечні»: експерти радять заборонити браузери зі штучним інтелектом«Потенційно небезпечні»: експерти радять заборонити браузери зі штучним інтелектом
OpenAI шукає стажерів, запрошують навіть без освітиOpenAI шукає стажерів, запрошують навіть без освіти
Українські deftech-стартапи залучили понад $105 мільйонів у 2025 роціУкраїнські deftech-стартапи залучили понад $105 мільйонів у 2025 році
У Telegram з'явилася авторизація через менеджери паролівУ Telegram з’явилася авторизація через менеджери паролів
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

OpenAI підвищує ліміти використання ChatGPT і повертає «застарілу» модель GPT-4o

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

ChatGPT o3 відмовилась відключати себе, незважаючи на інструкцію розробника

DeepSeek випускає Janus-Pro — генератор зображень, який конкурує з OpenAI DALL-E 3

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

OpenAI випустила GPT-OSS — першу LLM-модель з відкритим кодом з часів GPT-2

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Сем Альтман обіцяє надати всім безкоштовний доступ до GPT-5

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 2 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 4 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 місяць назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 2 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 2 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 1 тиждень назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%

 12.12.2025 09:38

OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань

 12.12.2025 09:19

Редактор коду VS Code 1.107 отримав підтримку оркестрації кількох агентів і Agent HQ

 11.12.2025 18:14

Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць

 11.12.2025 16:20

Понад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті дані

 11.12.2025 12:06

В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту

 11.12.2025 11:27

«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів

 11.12.2025 09:36

ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті

 10.12.2025 16:25

Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»

 10.12.2025 15:38

JetBrains закриває середовище розробки Fleet

 10.12.2025 12:18

Спецпроєкти

«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Топ текстів тижня
1.
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
2.
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
3.
У Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелекту
4.
Розробників закликають терміново оновити React та Next.js
5.
OpenAI шукає стажерів, запрошують навіть без освіти
6.
Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект
7.
У Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями
8.
Найпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступною
9.
Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників
10.
Google відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLM

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: