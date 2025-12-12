logo

Новини 12/12/2025 13:24

Дія.AI: технології, що стоять за першим у світі AI-асистентом для держпослуг

Дмитро Сімагін

Журналіст

У вересні 2025 року Україна запустила першого у світі AI-асистента в Дії, який не просто консультує, а й замовляє для громадян державні послуги. Проєкт вже отримав міжнародне визнання як найкраще govtech-рішення Європи та встановив офіційний світовий рекорд. Разом із Мінцифрою IT-компанія Kitsoft створила технологічну основу Дія.AI, на якій стала можливою перша у світі державна послуга з AI-асистентом.

Новий досвід взаємодії з державою

Дія.AI – це національний AI-асистент, який може виконувати запити українців та запускати державні послуги прямо в чаті з головної сторінки порталу Дія. 

Користувач просто пише, що йому потрібно, а асистент аналізує звернення, відповідає, за необхідності сам створює запит на отримання державної послуги і сповіщає про результат.

Приклад замовлення довідки про доходи через Дія.AI

Як з’явився Дія.AI: готовність держави та технологічна зрілість 

Поява Дія.AI стала можливою завдяки сучасній цифровій інфраструктурі, яку Україна розбудовувала останні роки. Міністерство цифрової трансформації послідовно впроваджувало нові технологічні підходи на національному рівні, що дало змогу рухатися швидше.

Зокрема, важливу роль у цьому відіграла low-code платформа Liquio від Kitsoft. Вона забезпечує стандартизовану логіку запуску державних послуг і швидку інтеграцію між системами, працює стабільно під високими навантаженнями та відповідає вимогам безпеки національних проєктів. Liquio лежить в основі порталу Дія та цілої низки державних рішень — від єМалятко й е-Підприємець до е-Резидента та порталу е-Ветеран.

Разом з тим Kitsoft протягом 2-х останніх років інвестували в розвиток R&D і  AI-напрямку — і коли виникла ініціатива запуску Дія.AI, технічна база була вже готовою.

У підсумку Дія.AI — це результат сформованої екосистеми. Інновація стала можливою завдяки інфраструктурі, команді та рішучості держави впроваджувати нове.

Дія.AI — перший у світі державний AI-асистент та найкраще govtech-рішення Європи

Дія.AI вже отримала міжнародне визнання. Світова книга рекордів офіційно підтвердила, що це — перший у світі AI-асистент, який надає державні послуги на національному рівні. Рекорд у категоріях «Перший раз» і «Винаходи» зареєстрували 4 листопада в Києві під час саміту WINWIN.

Дія.AI — у Світовій книзі рекордів

У Європі Дія.AI також відзначили як інновацію, що створює реальну цінність для людей. На конференції SEMIC асистент став переможцем Best Cases Awards 2025 у категорії рішень для громадян, підтверджуючи провідну роль України у розвитку сучасних цифрових державних сервісів.

Разом ці визнання демонструють унікальність української govtech-інновації та доводять: взаємодія з державою може бути швидкою, інтуїтивною та повністю цифровою.

Державні послуги прямо в чаті

Головна перевага Дія.AI — можливість запускати державні послуги в одному діалозі. Уже сьогодні користувачі можуть отримати витяг про доходи без заповнення форм чи переходів між сторінками: документ створюється автоматично в системі Дії та надходить у електронний кабінет користувача й на email.

«Світ рухається до моделі, де AI-агенти виконують повсякденні дії замість користувача. Скоро люди не відкриватимуть застосунки чи сайти, вони просто запитуватимуть свого агента. У такому контексті держава також має рухатися в цьому напрямі, а не залишатися в логіці застарілих, багатоетапних процесів. Цей запуск показує, що уряд може розвиватися в темпі технологій, якими вже користуються люди. Не можна жити у світі безшовних цифрових інструментів і при цьому ходити колами, щоб отримати щось від держави. Дія.AI — про пріоритет громадян, доказ того, що державні послуги можуть бути інтуїтивними, доступними та орієнтованими на людину».
 — говорить Олександр Єфремов, CEO Kitsoft.

Технологія, що робить це можливим 

Технологічна основа Дія.AI спирається на дві ключові компоненти:

1. Платформа Liquio

Low-code платформа Liquio лежить в основі порталу Дія. Її стандартизована архітектура дозволила швидко підключити AI-асистента без перебудови державних систем.

На базі Liquio команда Kitsoft створила сервісний шар — інтерфейс, через який AI може виконувати реальні дії.

Платформа «розуміє» структуру послуг і послідовність кроків, необхідних для їх запуску.

2. Model Context Protocol (MCP)

MCP — це «мова», якою AI взаємодіє з державними сервісами.
 Він описує:

  • які послуги доступні,
  • які параметри потрібно передати,
  • який результат має повернути система.

Тому коли користувач формулює запит природною мовою, асистент інтерпретує його й через MCP звертається до державної системи: наприклад, щоб відкрити ФОП або сформувати довідку про доходи.

Kitsoft інтегрували MCP у Liquio, створили інтерфейсну частину, підключили необхідні сервіси та протестували всі сценарії роботи асистента.

Команда забезпечила технологічний рівень, який дозволяє AI виконувати реальні дії, а не лише консультувати.

Реальні дії в реальному часі

Щоб АІ-асистент міг не лише відповідати, а й діяти, було вирішено кілька ключових технічних викликів на порталі Дія:

  • отримання даних із реєстрів та формування документів у реальному часі;
  • миттєва відповідь системи;
  • масштабування на мільйони користувачів;
  • безпека за замовчуванням — AI не бачить персональних даних.

Шлях запиту в Дія.AI

“Ми постійно вдосконалюємо Liquio, щоб державні послуги були у форматі, який системи можуть зчитувати автоматично, і були готові до роботи зі штучним інтелектом. Його стандартизована архітектура не лише робить такі інтеграції можливими — вона робить їх масштабованими. Це означає, що будь-яка держава, не лише Україна, може отримати користь від AI-керованих сервісів, які швидко впроваджуються, легко підтримуються та справді допомагають людям.” — говорить Володимир Січка, CTO Kitsoft.

Безпека та конфіденційність

AI-асистент у Дії не має прямого доступу до персональних даних. Користувач авторизується у застосунку та надає згоду на взаємодію, однак до мовної моделі надходять лише деперсоналізовані запити — без імені, адреси, номерів документів та інших ідентифікаторів. Усі персональні дані обробляються виключно всередині захищеної системи Дії й ніколи не передаються до великої мовної моделі (LLM).

Перш ніж запит потрапляє до LLM, відбувається фільтрація та повне видалення персональних даних. У моделі залишається тільки суть: «користувач хоче відкрити бізнес», «користувачу потрібна інформація про податкову групу» чи інший запит. На основі цього LLM формує відповідь, а система Дії вже локально доповнює її персональними даними, релевантними конкретному користувачу. Саме тому LLM працює лише з абстрактними запитами, а персоналізований результат бачить тільки авторизований користувач.

Розширення можливостей AI-асистента

Сьогодні Дія.AI допомагає українцям отримувати інформацію про підприємницький статус, податкову групу, нерухомість чи землю, пенсійні та страхові записи.

А у міру підключення нових реєстрів асистент розширюватиме свої можливості — від комплексних сервісів для життєвих подій до повноцінних адміністративних процесів. 

Це ще один крок до майбутнього, де взаємодія з державою така ж проста, як розмова у звичному чаті.

