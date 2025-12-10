JetBrains закриває середовище розробки Fleet

Компанія JetBrains закриває Fleet — полегшене IDE нового покоління, яке розвивали паралельно з IntelliJ IDEA. Починаючи з 22 грудня 2025 року, Fleet більше не буде доступне для завантаження. Компанія заявила в своєму блозі, що створює новий продукт, орієнтований на агентну розробку.

Пояснюючи причини закриття Fleet, в JetBrains пояснили, що це середовище розробки не змогло зайняти стійку нішу. До того ж, підтримка двох схожих лінійок IDE плутала користувачів. Тепер JetBrains має нові орієнтири — агентну розробку, де код пишуть віртуальні помічники.

«Ми зрозуміли, що існування двох універсальних сімейств IDE викликає плутанину та розсіює нашу увагу. Відтворення всіх можливостей IDE на базі IntelliJ усередині Fleet не принесло достатньої цінності, а позиціонування Fleet як ще одного редактора не виправдало підтримку двох продуктових лінійок, що перетинаються», — пишуть в JetBrains.

Також компанія натякнула на те, що Fleet, як редактор коду з функціями IDE, не зміг зайняти нішу на ринку, заповненому форками VS Code, які в першу чергу орієнтовані на штучний інтелект. Тому в JetBrains вирішили, що найкращим шляхом уперед стане посилення робочих процесів зі штучним інтелектом в існуючих IDE.

Нагадаємо, що за даними JetBrains 85% програмістів регулярно застосовують інструменти на базі штучного інтелекту для написання коду та розробки загалом. 62% користуються принаймні одним помічником, агентом або ШІ-редактором.