Новини 20/10/2025 16:54

JetBrains: для 90% програмістів інструменти ШІ економлять мінімум годину на тиждень, для 20% — цілий робочий день

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія JetBrains оприлюднила результати щорічного опитування Developer Ecosystem Survey про стан на ринку розробки програмного забезпечення. У ньому взяли участь 24,5 тисяч розробників зі 194 країн світу.

Дослідження виявило, що 85% програмістів регулярно застосовують інструменти на базі штучного інтелекту для написання коду та розробки загалом. 62% користуються принаймні одним помічником, агентом або ШІ-редактором.

Решта 15% поки не включили штучний інтелект до своєї роботи. Серед причин відмови названо сумнів у цій технології, її безпека та просто особисті переваги.

Для тих, хто працює з інструментами на основі ШІ, приблизно 90% економлять щонайменше годину роботи на тиждень. Кожен п’ятий розробник заощаджує 8 годин і більше, тобто майже один робочий день.

68% опитаних вважають, що найближчим часом роботодавці вимагатимуть від претендентів працювати з ШІ в обов’язковому порядку.

Як правило, розробники доручають штучному інтелекту рутинні завдання на кшталт генерації шаблонного коду, пошук інформації в інтернеті, переклад коду з однієї мови програмування на іншу, створення документації та узагальнення змін. Складніші завдання на зразок налагодження та вибудовування логіки додатків більшість програмістів роблять самі.

Серед речей, якими розробники найбільше незадоволені — штучний інтелект пише не дуже якісний код, не розуміє складний код і логіку. Крім того, багатьох відлякують ризики, пов’язані з приватністю та кібербезпекою. Дехто пише про те, що у нього з’явився страх розучитися самостійно писати код, а також нерозуміння контексту штучним інтелектом.

Щодо мов програмування, то за останні 5 років найбільший приріст продемонстрував TypeScript. Трохи повільніше популярність здобувають Rust, Go і Kotlin. А ось мови PHP, Ruby та Objective-C поступово здають позиції.

Найбільший потенціал зростання, на думку розробників, мають TypeScript, Rust та Go. Топ-5 мов, які респонденти найбільше хотіли б вивчити: Go (11%), Rust (10%), Python (7%), Kotlin та TypeScript (по 6%). Найбільш високооплачуваною мовою програмування вважається Scala, при тому що основною вона є лише у 2% опитаних.

