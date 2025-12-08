logo

Новини 08/12/2025 15:33

У Telegram з’явилася авторизація через менеджери паролів

В оновлених версіях програми Telegram для iOS та Android з’явилася можливість авторизації з використанням ключа доступу (Passkey) замість SMS. Про появу цієї функції в бета-версії месенджера для Android анонсувати ще тиждень тому, пише «Код Дурова».

Для доступу до нової функції необхідно зайти в «Налаштування» додатку Telegram і перейти в розділ «Конфіденційність». Після цього треба відкрити пункт «Passkey» та створити ключ доступу.

Passkey — це ключ доступу, який зберігається в менеджерах паролів. Цю функцію підтримують менеджери паролів від Google, Apple, Samsung та інших компаній.

Ключ входу зберігається на пристрої та дозволяє входити в обліковий запис без додаткових підтверджень у вигляді SMS-кодів та паролів.

Після створення ключа доступу потрібно підтвердити особу за допомогою сканування обличчя (Face ID), відбитка пальця (Touch ID) або пароля. 

У середині листопада Telegram за WhatsApp додав можливість авторизації в месенджері за допомогою підтвердження в електронній пошті. Це сталося після посилання інтернет-цензури в Росії: місцевим користувачам Telegram перестали надходити дзвінки та SMS.

Нагадаємо, що останнє офіційне оновлення Telegram сталося 21 листопада. Тоді в застосунку з’явилися прямі ефіри в сторіз, повторювані заплановані повідомлення та нова система аукціонів для цінних подарунків. Також було оновлено дизайн програм на iOS та Android.

