10/12/2025 15:38

Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»

Дмитро Сімагін

Журналіст

В оновленні коду майбутньої версії Linux 6.19 видалено функцію під назвою d_genocide(). Вона була пов’язана з DCACHE_GENOCIDE, яку також було видалено з ядра. Причиною цього рішення названо невідповідність рекомендаціям ядра Linux щодо інклюзивної мови, пише Neowin.

Функцію d_genocide() додали в ядро Linux у 2023 році як частину оновлень dcache. Її роль полягала у «знищенні заданого dentry (directory entry, запису каталога) разом з усіма його дочірніми об’єктами та усіма наступними дочірніми об’єктами». Це штучно тримало dentries зайнятими на певних файлових системах перед розмонтуванням.

Як і багато проектів з відкритим кодом, за кілька десятиліть своєї історії ядро ​​Linux зазнало багатьох змін, у тому числі, з метою зробити його більш інклюзивним. Наприклад, кілька років тому з Linux було вилучено такі терміни, як blacklist та slave.

Автором функції d_genocide() був розробник Linux Ел Віро. Під час пропозиції до коду він захищав вибір назви, пояснюючи, що знищення дерева каталогів та всіх його нащадків завжди призведе до вибору слів, які мають «неприємні асоціації». Сам код був видимий лише людям, які читали вихідний код; він ніколи не показувався кінцевим користувачам.

Тепер функцію геноциду видалено шляхом реструктуризації коду, яка усунула потребу в ній. Новий підхід модифікує функцію kill_litter_super() і робить функцію d_genocide() непотрібною. Щоб було зрозуміло, оновлення теж було надіслано оригінальним автором, Ель Віро.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що підтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основну.

 

ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті

 10.12.2025 16:25

Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»

 10.12.2025 15:38

JetBrains закриває середовище розробки Fleet

 10.12.2025 12:18

Підтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основну

 10.12.2025 11:04

Mistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLI

 10.12.2025 09:46

Китайські моделі з відкритим кодом захопили 30% світового ринку LLM

 09.12.2025 16:23

Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників

 09.12.2025 15:22

В українській армії з'явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів

 09.12.2025 11:38

У Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелекту

 09.12.2025 10:54

Агентом кодування Claude Code тепер можна керувати через месенджер Slack

 09.12.2025 09:24

