logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/12/2025 17:03

Найпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступною

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI розширює доступ до своєї найпотужнішою моделі кодування GPT-5.1-Codex-Max. Ця LLM, орієнтована на розробників, тепер доступна в API за тією ж ціною ($1,25 за 1 млн вхідних токенів та $10 за 1 млн вихідних токенів) та такими ж обмеженнями швидкості, що й GPT-5, пише Neowin. 

Раніше GPT-5.1-Codex-Max була доступна лише через Codex CLI, розширення IDE, хмару та код-ревью для користувачів ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu та Enterprise. Також OpenAI робить GPT-5.1-Codex-Max моделлю за замовчуванням в інструменті кодування Codex, замість GPT-5.1-Codex.

Модель GPT-5.1-Codex-Max, яку вперше представили 19 листопада, навчена працювати в кількох контекстних вікнах з понад мільйоном токенів, за допомогою методу, який називається ущільненням. В OpenAI стверджують, що під час внутрішнього тестування GPT‑5.1-Codex-Max змогла працювати над завданнями більше 24 годин.

Звичайна модель GPT-5.1-Codex набрала 73,7% на SWE-Bench Verified, 66,3% на SWE-Lancer IC SWE та 52,8% на TerminalBench 2.0. Для порівняння: новинка GPT-5.1-Codex-Max показала ще вищі результати, досягнувши 77,9% на SWE-Bench Verified, 79,9% на SWE-Lancer IC SWE та 58,1% на TerminalBench 2.0.

Ще одним плюсом є те, що модель GPT-5.1-Codex-Max навчена працювати в середовищах Windows, тоді як попередні моделі Codex були здебільшого оптимізовані для роботи в середовищах на основі Unix.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що OpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилки.

Головна > Новини > Найпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступною

Найбільш обговорювані статті

Віддалена робота шкодить молодим співробітникам та якості їхнього кодуВіддалена робота шкодить молодим співробітникам та якості їхнього коду
Дуров запустив Cocoon — децентралізовану мережу, де користувачі можуть заробляти на оренді GPUДуров запустив Cocoon — децентралізовану мережу, де користувачі можуть заробляти на оренді GPU
Women in Tech Conference 2025: Безкоштовна онлайн-подія для ІТ та бізнесуWomen in Tech Conference 2025: Безкоштовна онлайн-подія для ІТ та бізнесу
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дняНімецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Для тренування української LLM обрали модель, яка в рейтингу LMArena займає 78 місцеДля тренування української LLM обрали модель, яка в рейтингу LMArena займає 78 місце
Обмеження безпеки LLM можна обійти, якщо написати промпт у віршахОбмеження безпеки LLM можна обійти, якщо написати промпт у віршах
Керівник Google Сундар Пічаї порівняв вайб-кодинг з появою YouTubeКерівник Google Сундар Пічаї порівняв вайб-кодинг з появою YouTube
Співробітникам Instagram наказано повернутись на п'ятиденку в офісСпівробітникам Instagram наказано повернутись на п’ятиденку в офіс
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 3 дні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 3 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 місяць назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 4 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 1 тиждень назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 1 тиждень назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 2 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Новини - 3 тижні назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив

Новини

Найпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступною

 05.12.2025 17:03

Google відкрила для платних користувачів доступ до Gemini 3 Deep Think — нового лідера серед LLM

 05.12.2025 15:34

Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект

 05.12.2025 12:37

Розробників закликають терміново оновити React та Next.js

 05.12.2025 11:24

Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT

 05.12.2025 09:47

Amazon дозволить стартапам безкоштовно користуватись інструментом кодування Kiro Pro+. Але не всім

 04.12.2025 16:54

OpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилки

 04.12.2025 15:37

Google запускає Workspace Studio — платформу, де можна створювати агентів для автоматизації роботи

 04.12.2025 12:34

В Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект

 04.12.2025 10:47

AWS випустила три нові інструменти для покращення кодування на базі штучного інтелекту

 04.12.2025 09:48

Спецпроєкти

«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Топ текстів тижня
1.
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
2.
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
3.
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
4.
Верховна Рада не буде підвищувати податки для ФОП третьої групи
5.
У КПІ будуть викладати «Програмування комп’ютерних ігор» за підтримки GSC Game World
6.
Для тренування української LLM обрали модель, яка в рейтингу LMArena займає 78 місце
7.
Дуров запустив Cocoon — децентралізовану мережу, де користувачі можуть заробляти на оренді GPU
8.
Керівник Google Сундар Пічаї порівняв вайб-кодинг з появою YouTube
9.
OpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванні
10.
Чат-боти знижують мотивацію та роблять навчання поверхневим

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: