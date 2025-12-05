Найпотужніша модель кодування OpenAI стає більш доступною

Компанія OpenAI розширює доступ до своєї найпотужнішою моделі кодування GPT-5.1-Codex-Max. Ця LLM, орієнтована на розробників, тепер доступна в API за тією ж ціною ($1,25 за 1 млн вхідних токенів та $10 за 1 млн вихідних токенів) та такими ж обмеженнями швидкості, що й GPT-5, пише Neowin.

Раніше GPT-5.1-Codex-Max була доступна лише через Codex CLI, розширення IDE, хмару та код-ревью для користувачів ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu та Enterprise. Також OpenAI робить GPT-5.1-Codex-Max моделлю за замовчуванням в інструменті кодування Codex, замість GPT-5.1-Codex.

Модель GPT-5.1-Codex-Max, яку вперше представили 19 листопада, навчена працювати в кількох контекстних вікнах з понад мільйоном токенів, за допомогою методу, який називається ущільненням. В OpenAI стверджують, що під час внутрішнього тестування GPT‑5.1-Codex-Max змогла працювати над завданнями більше 24 годин.

Звичайна модель GPT-5.1-Codex набрала 73,7% на SWE-Bench Verified, 66,3% на SWE-Lancer IC SWE та 52,8% на TerminalBench 2.0. Для порівняння: новинка GPT-5.1-Codex-Max показала ще вищі результати, досягнувши 77,9% на SWE-Bench Verified, 79,9% на SWE-Lancer IC SWE та 58,1% на TerminalBench 2.0.

Ще одним плюсом є те, що модель GPT-5.1-Codex-Max навчена працювати в середовищах Windows, тоді як попередні моделі Codex були здебільшого оптимізовані для роботи в середовищах на основі Unix.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що OpenAI навчила ChatGPT визнавати власні помилки.