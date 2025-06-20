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Новини 20/06/2025

Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Meta Platforms посилює «полювання» на ключових фахівців зі штучного інтелекту. Після невдалої спроби викупити стартап Safe Superintelligence (SSI), оцінений інвесторами приблизно у $30 млрд, компанія Марка Цукерберґа розпочала переговори про приєднання до Meta генерального директора SSI Деніела Ґросса та колишнього CEO GitHub Нета Фрідмана. Обоє також керують венчурним фондом NFDG, частку в якому Meta планує придбати, повідомили в CNBC.

SSI заснований колишнім науковим директором OpenAI Іллею Суцкевером. Саме його команда була першою ціллю Meta, але Суцкевер відхилив як пропозицію роботи, так і спробу поглинання компанії. Після цього Meta зосередилася на переманюванні Ґросса.

За даними джерел, Ґросс і Фрідман працюватимуть у новоствореній «групі суперінтелекту» під керівництвом Александра Ванґа — засновника Scale AI, який приєднався до Meta після інвестиції соцмережі у його компанію на суму близько $14 млрд.

Паралельно Meta обговорює частковий викуп самого фонду NFDG, аби отримати доступ до його портфеля перспективних AI-стартапів.

Активний найм пов’язують із невдоволенням Цукерберґа темпами розвитку великої мовної моделі Llama 4. Щоб пришвидшити роботу, топ-менеджер формує всередині штаб-квартири в Менло-Парку команду, яка безпосередньо звітуватиме йому.

Партнер видання

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