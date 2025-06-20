Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO

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Meta Platforms посилює «полювання» на ключових фахівців зі штучного інтелекту. Після невдалої спроби викупити стартап Safe Superintelligence (SSI), оцінений інвесторами приблизно у $30 млрд, компанія Марка Цукерберґа розпочала переговори про приєднання до Meta генерального директора SSI Деніела Ґросса та колишнього CEO GitHub Нета Фрідмана. Обоє також керують венчурним фондом NFDG, частку в якому Meta планує придбати, повідомили в CNBC.

SSI заснований колишнім науковим директором OpenAI Іллею Суцкевером. Саме його команда була першою ціллю Meta, але Суцкевер відхилив як пропозицію роботи, так і спробу поглинання компанії. Після цього Meta зосередилася на переманюванні Ґросса.

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За даними джерел, Ґросс і Фрідман працюватимуть у новоствореній «групі суперінтелекту» під керівництвом Александра Ванґа — засновника Scale AI, який приєднався до Meta після інвестиції соцмережі у його компанію на суму близько $14 млрд.

Паралельно Meta обговорює частковий викуп самого фонду NFDG, аби отримати доступ до його портфеля перспективних AI-стартапів.

Активний найм пов’язують із невдоволенням Цукерберґа темпами розвитку великої мовної моделі Llama 4. Щоб пришвидшити роботу, топ-менеджер формує всередині штаб-квартири в Менло-Парку команду, яка безпосередньо звітуватиме йому.

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