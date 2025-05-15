logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 15/05/2025

Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Українська компанія TechMagic поглинула польську компанію Hitteps. Вона спеціалізується на Salesforce, є сертифікованим Salesforce Partner, що надасть змогу доповнити експертизу TechMagic у цьому напрямку. Про це повідомили Scroll Media.

Поглинання посилює компетенції TechMagic у напрямі Salesforce: до наявної інженерної експертизи додається консалтинг, а команди Hitteps у Варшаві та Кракові збережуть поточне керівництво та працюватимуть як окремий delivery-підрозділ. До складу групи переходять близько десяти спеціалістів із Salesforce, що розширює кадрову базу українського бізнесу.

Для TechMagic це уже друге M&A-розширення: у 2022-му компанія придбала київську Dynamo Development, аби укріпити позиції на американському ринку. Сьогодні в TechMagic працює приблизно 400 людей, з них близько 50 — поза межами України; головними ринками залишаються США та Велика Британія.

Менеджмент розглядає злиття й поглинання як основний інструмент міжнародної експансії. Після польського кейсу компанія вивчає потенційні угоди у США (передусім у штатах Техас і Нью-Йорк), Великій Британії та Німеччині, аби наростити фізичну присутність у ключових для клієнтів локаціях.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Найбільш обговорювані статті

Як звільняють українських айтівців — дослідження DOUЯк звільняють українських айтівців — дослідження DOU
Скільки українців користуються штучним інтелектом — результати дослідженняСкільки українців користуються штучним інтелектом — результати дослідження
США хочуть встановлювати трекери на відеокарти та процесориСША хочуть встановлювати трекери на відеокарти та процесори
У preview-версії C# 14 помітили кілька важливих оновленьУ preview-версії C# 14 помітили кілька важливих оновлень
В Google Drive з'явилась підтримка української мови при роботі з GeminiВ Google Drive з’явилась підтримка української мови при роботі з Gemini
В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення
Українські компанії почали відкривати вакансії ШІ-директорів. Зарплата такого фахівця може сягати $10 000 на місяць
Трафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далекоТрафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далеко
iOS 19 спростить роботу в публічних мережах Wi-FiiOS 19 спростить роботу в публічних мережах Wi-Fi
«Штучний інтелект працює краще». Salesforce відмовляється від найму розробників у 2025 році

«Повертайтесь»: Salesforce дарує звільненим працівникам м'які іграшки з лого бумерангу

Звільнений топ-менеджер судиться з Salesforce через «брехливу» роботу ПЗ

Найкращі PR-проєкти на користь країни від IT-компаній. Голосуйте за ті, що вразили вас найбільше

«Повна грошова компенсація»: Salesforce хоче переманити бунтівників OpenAI

«Буденні корективи»: Salesforce звільнить 700 працівників

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають
Новини - 1 місяць назад
OpenAI готується до релізу GPT-4.1
Новини - 2 тижні назад
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
Новини - 3 тижні назад
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
Новини - 3 тижні назад
Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
Новини - 1 тиждень назад
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
Новини - 7 днів назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 7 днів назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 3 тижні назад
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування
Новини - 1 тиждень назад
Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом

Новини

Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps

 8 години назад

Десятки європейських сайтів для порівняння цін подали судові позови проти Google

 8 години назад

Apple залякує користувачів App Store «ризиком» програм, якщо в них підтримуються альтернативні способи оплати

 13 години назад

Розробники Linux представили набір патчів для видалення підтримки процесорів i486

 14 години назад

Агент Google AlphaEvolve створює тисячі варіантів коду, щоб вибрати найкращий

 17 години назад

Заради дедлайнів дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестування

 18 години назад

OpenAI додала в ChatGPT свою найкращу модель кодування GPT 4.1

 20 години назад

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про захист інтелектуальних прав військових розробників

 1 день назад

В Україні запустять мережу стартап-шкіл в університетах

 1 день назад

IT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу

 2 дні назад

Спецпроєкти

Остання хвиля реєстрації на InfoSec Ukraine 2025 – масштабний івент про кібербезпеку
В партнерах Dell Technologies, Cisco, МУК та інші. Чому варто потрапити на InfoSec Ukraine 2025
Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
2.
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
3.
Nvidia RTX 5090 може зламати 8-символьний пароль лише за 3 години
4.
IT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу
5.
Чат-бот можна обманути, встановивши йому фальшиві спогади — дослідники Принстонського університету
6.
Huawei випустила китайську альтернативу Windows — настільну операційну систему HarmonyOS Next
7.
ChatGPT тепер може аналізувати код на GitHub
8.
Українські компанії почали відкривати вакансії ШІ-директорів. Зарплата такого фахівця може сягати $10 000 на місяць
9.
Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech
10.
Трафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далеко

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: