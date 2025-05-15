Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps

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Українська компанія TechMagic поглинула польську компанію Hitteps. Вона спеціалізується на Salesforce, є сертифікованим Salesforce Partner, що надасть змогу доповнити експертизу TechMagic у цьому напрямку. Про це повідомили Scroll Media.

Поглинання посилює компетенції TechMagic у напрямі Salesforce: до наявної інженерної експертизи додається консалтинг, а команди Hitteps у Варшаві та Кракові збережуть поточне керівництво та працюватимуть як окремий delivery-підрозділ. До складу групи переходять близько десяти спеціалістів із Salesforce, що розширює кадрову базу українського бізнесу.

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Для TechMagic це уже друге M&A-розширення: у 2022-му компанія придбала київську Dynamo Development, аби укріпити позиції на американському ринку. Сьогодні в TechMagic працює приблизно 400 людей, з них близько 50 — поза межами України; головними ринками залишаються США та Велика Британія.

Менеджмент розглядає злиття й поглинання як основний інструмент міжнародної експансії. Після польського кейсу компанія вивчає потенційні угоди у США (передусім у штатах Техас і Нью-Йорк), Великій Британії та Німеччині, аби наростити фізичну присутність у ключових для клієнтів локаціях.

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