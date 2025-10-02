Salesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce Vibes

Компанія Salesforce представила новий інструмент вайб-кодування під назвою Agentforce Vibes. Він допомагає розробникам автономно працювати над додатками та агентами Salesforce, самостійно виконуючи значну частину технічної реалізації. Про це повідомляє TechCrunch.

Agentforce Vibes може допомогти розробникам від етапу ідеї до створення програми за допомогою вбудованих засобів корпоративної безпеки та контролю управління.

Новий інструмент включає автономного агента кодування Vibe Codey, який вже підключений до існуючого облікового запису Salesforce. Це дозволяє йому повторно використовувати вже написаний код організації та дотримуватися її інструкцій з кодування для створення додатків, що відповідають існуючим продуктам.

«Ми намагаємося надати вам усе. Замість того, щоб витрачати купу часу на налаштування середовища розробки, налаштування інструментів, все вже попередньо створено та готове до використання, включаючи запити ШІ для початку роботи. І це справді є певною перевагою того, як ми знижуємо поріг входу», — заявив Ден Фернандес, віцепрезидент з розробки продуктів для розробників у Salesforce.

Функціонал Agentforce Vibes розроблено на базі форку ШІ-агента Cline — розширення Visual Studio Code. За словами Фернандеса, його компанія протестувала чимало різних інструментів для кодування з відкритим кодом, перш ніж обрати Cline, зокрема через його надійну підтримку MCP, тобто дає змогу ШІ-моделям безпечно взаємодіяти із зовнішніми інструментами й даними.