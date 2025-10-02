logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 02/10/2025 09:31

Salesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce Vibes

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Salesforce представила новий інструмент вайб-кодування під назвою Agentforce Vibes. Він допомагає розробникам автономно працювати над додатками та агентами Salesforce, самостійно виконуючи значну частину технічної реалізації. Про це повідомляє TechCrunch.

Agentforce Vibes може допомогти розробникам від етапу ідеї до створення програми за допомогою вбудованих засобів корпоративної безпеки та контролю управління. 

Новий інструмент включає автономного агента кодування Vibe Codey, який вже підключений до існуючого облікового запису Salesforce. Це дозволяє йому повторно використовувати вже написаний код організації та дотримуватися її інструкцій з кодування для створення додатків, що відповідають існуючим продуктам.  

«Ми намагаємося надати вам усе. Замість того, щоб витрачати купу часу на налаштування середовища розробки, налаштування інструментів, все вже попередньо створено та готове до використання, включаючи запити ШІ для початку роботи. І це справді є певною перевагою того, як ми знижуємо поріг входу», — заявив Ден Фернандес, віцепрезидент з розробки продуктів для розробників у Salesforce.

Функціонал Agentforce Vibes розроблено на базі форку ШІ-агента Cline — розширення Visual Studio Code. За словами Фернандеса, його компанія протестувала чимало різних інструментів для кодування з відкритим кодом, перш ніж обрати Cline, зокрема через його надійну підтримку MCP, тобто дає змогу ШІ-моделям безпечно взаємодіяти із зовнішніми інструментами й даними.

Головна > Новини > Salesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce Vibes

Найбільш обговорювані статті

Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»
Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5
GitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NETGitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NET
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військовіMicrosoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облікРезерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричіПісля оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі
OpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT PulseOpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT Pulse
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World ModelMeta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
У ChatGPT з'явиться реклама. Як мінімум, для безкоштовних користувачівУ ChatGPT з’явиться реклама. Як мінімум, для безкоштовних користувачів
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

«Штучний інтелект працює краще». Salesforce відмовляється від найму розробників у 2025 році

«Повертайтесь»: Salesforce дарує звільненим працівникам м'які іграшки з лого бумерангу

Звільнений топ-менеджер судиться з Salesforce через «брехливу» роботу ПЗ

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

«Повна грошова компенсація»: Salesforce хоче переманити бунтівників OpenAI

Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код

«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

«Буденні корективи»: Salesforce звільнить 700 працівників

Ці підказки допомагають мені в програмуванні щодня

Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати

Salesforce скорочує найм програмістів. Причина в штучному інтелекті

У Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участь

«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік

«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code

Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 4 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 4 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 4 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 1 тиждень назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 1 тиждень назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новини

Claude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub Copilot

 6 хвилин назад

Salesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce Vibes

 2 години назад

Платформа вайб-кодингу Replit додала Connectors — готові інтеграції з Notion, Slack та іншими програмами

 19 години назад

JetBrains хоче навчати свої моделі на вашому коді. Взамін пропонує безкоштовний софт

 20 години назад

В Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софту

 23 години назад

Експорт українських ІТ-послуг у серпні склав $540 млн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у 2024 році

 1 день назад

OpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіо

 1 день назад

Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії

 2 дні назад

Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях

 2 дні назад

OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»

 2 дні назад

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
2.
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
3.
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
4.
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
5.
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
6.
«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік
7.
Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі
8.
«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників
9.
Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5
10.
Android для платформи ПК з’явиться в наступному році

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: