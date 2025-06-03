Salesforce скорочує найм програмістів. Причина в штучному інтелекті
Завдяки інструментам на базі штучного інтелекту американський IT-гігант Salesforce скоротив найм технічних працівників, у тому числі розробників програмного забезпечення. Про це повідомив фінансовий директор компанії Робін Вашингтон, пише Bloomberg.
За словами топ-менеджера, штучний інтелект знизив потребу Salesforce у прийомі на роботу. Наприклад, 500 працівників техпідтримки вже цього року буде переведено на інші позиції. Це дасть економію в $50 мільйонів.
Компанія наймає менше розробників через зростання продуктивності, розглядаючи штучний інтелект як помічників, які підвищать ефективність існуючих працівників. На початку року в Salesforce працювало 76,5 тисячі осіб.
Скорочуючи потребу в технічних працівників, на інших позиціях компанія нарощує найм — наприклад, менеджерів із продажу. Зараз у Salesforce 13 тисяч таких фахівців, і цього року їх чисельність планується збільшити на 22%.
Salesforce.com — одна з найбільших американських IT-компаній, розробник однойменної CRM-системи, яка надається замовникам виключно як послуга.
Нагадаємо, що днями генеральний директор Anthropic Даріо Амодей заявив, що штучний інтелект незабаром може скоротити 50% офісних робочих місць початкового рівня.
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