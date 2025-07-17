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Новини 17/07/2025

Intel планує скоротити ще 5000 працівників. Причиною є бажання зменшити «непотрібну бюрократію»

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Intel планує звільнити ще 5000 працівників на додачу до 20 000, яких скоротили цього року. Про це повідомили в Dev.ua.

Більшість працівників, яких торкнеться останнє скорочення, будуть із Каліфорнії (2000) й Орегону (2500), також кілька сотень втратять роботу в Аризоні, Техасі та в Ізраїлі.

Найбільше постраждають працівники відділів кадрів, маркетингу й адміністрація. Команди розробників скорочення майже не торкнеться.

Intel заявляє, що працює над тим, щоб стати більш економною, швидкою й ефективною компанією.

«Багато команд мають вісім або більше рівнів, що створює непотрібну бюрократію, яка сповільнює нас», — написав CEO Ліп-Бу Тан у службовій записці у квітні.

Новий СЕО також просить команди скоротити та виключити будь-які непотрібні зустрічі, зводячи кількість учасників до мінімуму, щоб забезпечити більшу кількість часу для продуктивної роботи. Від працівників також очікується, що вони будуть відвідувати офіс принаймні чотири дні на тиждень, починаючи з вересня 2025 року.

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