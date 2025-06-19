logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 19/06/2025

Amazon планує масові звільнення через впровадження ШІ

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Генеральний директор Amazon Енді Джессі попередив співробітників про можливе скорочення робочих місць у компанії у зв’язку з активним впровадженням штучного інтелекту у всі підрозділи. Про це повідомили на порталі Експерт.

За словами Джессі, автоматизація рутинних процесів завдяки ШІ дозволить компанії підвищити ефективність, але також призведе до скорочення частини співробітників.

ШІ вже використовується в багатьох аспектах роботи Amazon, включаючи створення контенту, обробку замовлень, планування та операційні процеси. За прогнозами керівництва, у найближчі роки чисельність працівників скоротиться, оскільки деякі завдання будуть автоматизовані.

У корпорації наразі працює понад 1,5 млн осіб по всьому світу, з яких близько 350 тис. займаються офісною роботою. Багато з них можуть втратити роботу через зростаючу роль ШІ в компанії. Уже зараз, на платформах Amazon, близько 500 тис. продавців використовують інструменти на базі ШІ для створення описів товарів та налаштування рекламних кампаній.

Тим не менш, керівництво Amazon закликає співробітників активно освоювати нові технології, оскільки частина завдань вимагатиме кваліфікованих працівників для підтримки розвитку ШІ. У компанії прогнозують, що частина співробітників буде перенаправлена на нові посади, де необхідні інші навички.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Найбільш обговорювані статті

Google закриває Instant Apps для AndroidGoogle закриває Instant Apps для Android
Китайська компанія MiniMax стверджує, що її нова модель краща за DeepSeek R1-0528Китайська компанія MiniMax стверджує, що її нова модель краща за DeepSeek R1-0528
Microsoft представила локальну «європейську» версію свого офісного пакету 365Microsoft представила локальну «європейську» версію свого офісного пакету 365
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелектіКитайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Apple дозволить розповсюджувати промокоди в мобільних застосунках та іграхApple дозволить розповсюджувати промокоди в мобільних застосунках та іграх
У кожній четвертій IT-вакансії в США згадується штучний інтелектУ кожній четвертій IT-вакансії в США згадується штучний інтелект
Київ увійшов до списку «висхідних зірок» серед світових tech-хабівКиїв увійшов до списку «висхідних зірок» серед світових tech-хабів
Де в Україні найлегше знайти першу роботу в IT — результати дослідженняДе в Україні найлегше знайти першу роботу в IT — результати дослідження
ChatGPT Codex тестує функцію, яка обирає найкращий варіант кодуChatGPT Codex тестує функцію, яка обирає найкращий варіант коду
Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Забудьте про ChatGPT: 10 нових інструментів штучного інтелекту, які вас здивують

Три якісні безплатні курси з вивчення ШІ та промпт-інжинірингу

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Жодного рядка коду: покрокова інструкція, як створити сайт за допомогою ШІ

«Я не зможу створити ChatGPT»: чим насправді займається ШІ-інженер та як ним стати

Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Хороші були часи: Amazon показав зарплати IT-спеціалістів за 2022 рік

Родина з Греції розлучилася через пораду ChatGPT. Чат-бот прочитав зраду чоловіка на кавовій гущі

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Теорія мертвого інтернету стала реальністю, і люди її ненавидять

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Антирейтинг IT-компаній, де звільнили найбільше фахівців у 2022 році

Від Cloud & DevOps до Business Analysis. EPAM School оголошує набір для досвідчених айтівців і початківців

 

Чому GitHub Copilot краще для розробників, ніж ChatGPT

П'ять книг українською про ШІ та його розробку

«Я ще ніколи не відчувала себе настільки марною»: новий ШІ створює лендінги за описом за 25 сек

Лінус Торвальдс вважає, що штучний інтелект — це 90% маркетингу і 10% реальності

Навіщо потрібен AWS і що він уміє: шпаргалка

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Автоматизуйте нудні задачі: 5 крутих речей, які ви можете робити з Google Lens

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 3 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 3 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 4 тижні назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 6 днів назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 7 днів назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 4 тижні назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 1 місяць назад
ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Новини

Українці можуть пройти безплатні ІТ-курси від Естонії. Перші два тижні треба буде навчатись у Житомирі

 4 години назад

Amazon планує масові звільнення через впровадження ШІ

 5 години назад

Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги

 9 години назад

Північнокорейські хакери почали використовувати діпфейки керівників компаній

 10 години назад

В Україні з'ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні

 13 години назад

Хакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, видали в США

 14 години назад

OpenAI попередила розробників про видалення з API моделі GPT-4.5

 16 години назад

Ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси — міністр Федоров

 1 день назад

У Києві відбулась конференція Incrypted Conference 2025. Її називають наймасштабнішою криптоподією року

 1 день назад

AWS досягла 100-відсоткового застосування MFA для root-користувачів та запровадила нові функції безпеки

 1 день назад

Спецпроєкти

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Топ текстів тижня
1.
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
2.
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
3.
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
4.
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
5.
Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки
6.
Рівень безробіття в американській ІТ-галузі зростає п’ятий місяць поспіль
7.
Де в Україні найлегше знайти першу роботу в IT — результати дослідження
8.
У кожній четвертій IT-вакансії в США згадується штучний інтелект
9.
ChatGPT Codex тестує функцію, яка обирає найкращий варіант коду
10.
Google закриває Instant Apps для Android

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: