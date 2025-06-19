Amazon планує масові звільнення через впровадження ШІ

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Генеральний директор Amazon Енді Джессі попередив співробітників про можливе скорочення робочих місць у компанії у зв’язку з активним впровадженням штучного інтелекту у всі підрозділи. Про це повідомили на порталі Експерт.

За словами Джессі, автоматизація рутинних процесів завдяки ШІ дозволить компанії підвищити ефективність, але також призведе до скорочення частини співробітників.

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ШІ вже використовується в багатьох аспектах роботи Amazon, включаючи створення контенту, обробку замовлень, планування та операційні процеси. За прогнозами керівництва, у найближчі роки чисельність працівників скоротиться, оскільки деякі завдання будуть автоматизовані.

У корпорації наразі працює понад 1,5 млн осіб по всьому світу, з яких близько 350 тис. займаються офісною роботою. Багато з них можуть втратити роботу через зростаючу роль ШІ в компанії. Уже зараз, на платформах Amazon, близько 500 тис. продавців використовують інструменти на базі ШІ для створення описів товарів та налаштування рекламних кампаній.

Тим не менш, керівництво Amazon закликає співробітників активно освоювати нові технології, оскільки частина завдань вимагатиме кваліфікованих працівників для підтримки розвитку ШІ. У компанії прогнозують, що частина співробітників буде перенаправлена на нові посади, де необхідні інші навички.

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