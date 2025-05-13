Microsoft звільнить 3% персоналу заради інвестицій у розвиток ШІ. Без роботи залишаться 7000 працівників

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Microsoft планує звільнити 3% з числа всіх своїх працівників. Компанія хоче скоротити витрати та спрямувати мільярди доларів на розвиток штучного інтелекту. Про це повідомили Dev.ua.

Скорочення торкнеться близько 7000 співробітників усіх рівнів по усьому світу.

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У січні компанія звільнила співробітників з низькою продуктивністю. Але їхня кількість була незначною у порівнянні з новим скороченням, яке стане найбільшим з 2023 року. Тоді компанія звільнила 10 000 співробітників, хоча розрахунки GeekWire значно перевищують цю цифру.

Про цей крок Microsoft повідомила через кілька тижнів після того, як компанія продемонструвала сильніше, ніж очікувалося, зростання свого бізнесу хмарних обчислень Azure і дивовижні результати в останньому кварталі, заспокоївши тим самим своїх інвесторів.

Станом на кінець червня минулого року компанія налічувала 228 000 працівників, з яких 126 000 працювали в США, згідно з даними щорічної звітності, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США.

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