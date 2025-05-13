logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/05/2025

Microsoft звільнить 3% персоналу заради інвестицій у розвиток ШІ. Без роботи залишаться 7000 працівників

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft планує звільнити 3% з числа всіх своїх працівників. Компанія хоче скоротити витрати та спрямувати мільярди доларів на розвиток штучного інтелекту. Про це повідомили Dev.ua.

Скорочення торкнеться близько 7000 співробітників усіх рівнів по усьому світу.

У січні компанія звільнила співробітників з низькою продуктивністю. Але їхня кількість була незначною у порівнянні з новим скороченням, яке стане найбільшим з 2023 року. Тоді компанія звільнила 10 000 співробітників, хоча розрахунки GeekWire значно перевищують цю цифру.

Про цей крок Microsoft повідомила через кілька тижнів після того, як компанія продемонструвала сильніше, ніж очікувалося, зростання свого бізнесу хмарних обчислень Azure і дивовижні результати в останньому кварталі, заспокоївши тим самим своїх інвесторів.

Станом на кінець червня минулого року компанія налічувала 228 000 працівників, з яких 126 000 працювали в США, згідно з даними щорічної звітності, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Microsoft звільнить 3% персоналу заради інвестицій у розвиток ШІ. Без роботи залишаться 7000 працівників

Найбільш обговорювані статті

Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBEПопулярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
На одну вакансію розробника в Україні приходить 25 відгуківНа одну вакансію розробника в Україні приходить 25 відгуків
Розробника шпигунського програмного забезпечення NSO Group засудили на $168 мільйонівРозробника шпигунського програмного забезпечення NSO Group засудили на $168 мільйонів
Прибиральниці з Миколаївщини заборонили працювати в IT через продаж хтивок
Microsoft анонсувала «нове покоління» Windows 11: AI‑агент у «Параметрах», оновлене меню «Пуск» і маса творчих можливостей
Figma представила ШІ-інструменти для розробки програм, сайтів і маркетингуFigma представила ШІ-інструменти для розробки програм, сайтів і маркетингу
Інструмент пошуку роботи на LinkedIn тепер не враховує ключові словаІнструмент пошуку роботи на LinkedIn тепер не враховує ключові слова
Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі ClaudeAnthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude
Середовище розробки CLion стає безкоштовним для некомерційного використанняСередовище розробки CLion стає безкоштовним для некомерційного використання
Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Антирейтинг IT-компаній, де звільнили найбільше фахівців у 2022 році

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

Microsoft додала Copilot на GPT-4 до свого програмного забезпечення

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають
Новини - 1 місяць назад
OpenAI готується до релізу GPT-4.1
Новини - 2 тижні назад
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
Новини - 3 тижні назад
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
Новини - 2 тижні назад
Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
Новини - 7 днів назад
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
Новини - 5 днів назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 4 дні назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 3 тижні назад
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування
Новини - 7 днів назад
Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом

Новини

ПриватБанк розпочав набір на оплачуване стажування для студентів

 5 години назад

Microsoft звільнить 3% персоналу заради інвестицій у розвиток ШІ. Без роботи залишаться 7000 працівників

 6 години назад

Хакери з КНДР використовують інтерес до Залужного для фішингових атак на українських користувачів

 11 години назад

Скільки українців користуються штучним інтелектом — результати дослідження

 12 години назад

США хочуть встановлювати трекери на відеокарти та процесори

 16 години назад

У preview-версії C# 14 помітили кілька важливих оновлень

 17 години назад

В Google Drive з'явилась підтримка української мови при роботі з Gemini

 18 години назад

В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення

 1 день назад

Українські компанії почали відкривати вакансії ШІ-директорів. Зарплата такого фахівця може сягати $10 000 на місяць

 1 день назад

Трафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далеко

 1 день назад

Спецпроєкти

6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies
В партнерах Dell Technologies, Cisco, МУК та інші. Чому варто потрапити на InfoSec Ukraine 2025
Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
2.
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
3.
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
4.
Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом
5.
В Україні вже зареєстрували 7129 IT-ФОПів за перші чотири місяці 2025 року
6.
Nvidia RTX 5090 може зламати 8-символьний пароль лише за 3 години
7.
Прибиральниці з Миколаївщини заборонили працювати в IT через продаж хтивок
8.
Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude
9.
Amazon: до 2026 року в більшості компаній з’явиться посада директора з питань штучного інтелекту
10.
Huawei випустила китайську альтернативу Windows — настільну операційну систему HarmonyOS Next

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: