«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників

CEO Salesforce Марк Беніофф повідомив, що його компанія припинила пошук і найм розробників програмного забезпечення. При цьому Salesforce збільшує набір співробітників в інших ключових сферах, пише ITPro.

Виступаючи на YouTube-каналі TBPN, Беніофф пояснив «майже незмінну» кількість персоналу в галузі розробки високою продуктивністю, яка забезпечується власними інструментами агентного штучного інтелекту.

«Цього року я зберіг чисельність розробників практично незмінною, тому що досяг значного підвищення продуктивності. У мене, ймовірно, близько 15 тисяч програмістів, і вони продуктивніші, ніж будь-коли», — сказав він.

Коментарі очільника Salesforce щодо найму розробників ПЗ з’явилися приблизно через рік після того, як він припустив, що компанія призупинить їхній набір через впровадження штучного інтелекту. Схоже, що цей прогноз справдився.

«Цього року в Salesforce ми серйозно обговорюємо питання розробки — можливо, ми взагалі нікого не наймемо цього року», — сказав він у лютому на подкасті The Logan Bartlett Show.

Незважаючи на незмінну чисельність програмістів, компанія продовжує набирати персонал у сфері продажів та взаємодії з клієнтами для просування свого агентного сервісу штучного інтелекту Agentforce.

«Я змінив склад співробітників», — заявив Беніофф. «Цього року ми найняли на 20% більше менеджерів з обслуговування клієнтів».

На думку керівника Salesforce, рекрутинг у бізнес-сегменті має вирішальне значення для компанії, оскільки дозволяє їй підвищити залученість клієнтів, які все ще вагаються щодо переваг агентного штучного інтелекту.

Заснована в 1999 році компанія Salesforce вважається провідною у світі CRM-платформою, яка працює за моделлю SaaS (програмне забезпечення за підпискою). Вона пропонує доступ до хмарних сервісів та інструментів для розробки (наприклад, Einstein, MuleSoft, Tableau, Slack).

