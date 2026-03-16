Новини 16/03/2026 15:04

Meta звільнить 20% усього свого персоналу. Обов’язки передадуть ШІ-агентам

Дмитро Сімагін

Автор новин

Meta готує наймасштабнішу хвилю скорочень за останні роки: Марк Цукерберг вирішив замінити 20% глобального персоналу компанії автономними цифровими співробітниками. Про це пише Silicon Angle.

Керівництво корпорації розраховує, що сучасні алгоритми штучного інтелекту здатні виконувати рутинні завдання менеджерів середньої ланки та технічної підтримки значно швидше за людей. Рішення про чергову хвилю звільнень виглядає логічним продовженням попередніх етапів оптимізації, але вражає своєю радикальністю. 

Якщо Meta справді звільнить кожного п’ятого свого працівника, то це буде найбільше скорочення в компанії з кінця 2022 року, коли вона розпочала те, що отримало назву «рік ефективності». У листопаді 2022 року було скорочено понад 11 000 співробітників, або 13% штату. Ще через чотири місяці звільнили ще 10 000 працівників.

Цифрові співробітники замість офісних крісел

Нова структура Meta передбачає делегування значної частини адміністративної роботи LLM. Програмні інструменти братимуть на себе координацію проектів, аналіз звітів та навіть базову розробку софту. Подібна стратегія дозволяє корпорації суттєво зменшити витрати на заробітні плати та соціальні пакети. Інвестори на Уолл-стріт позитивно сприймають ці новини, оскільки маржинальність бізнесу зростає паралельно з тотальною автоматизацією.

Рішення керівництва Meta засвідчує завершення епохи роздутих штатів у Кремнієвій долині. Технологічні гіганти переходять до моделі компактних команд, де кожну живу людину підсилює десяток спеціалізованих агентів. Поточне скорочення можна порівняти з повною ліквідацією кількох великих департаментів одночасно.

Соціальні наслідки та ризики автоматизації

Спільнота розробників висловлює серйозне занепокоєння через швидку заміну кадрів ШІ-агентами. Існує ризик, що масові звільнення сповільнять розвиток унікальних продуктів у довгостроковій перспективі. Проте топ-менеджмент зберігає впевненість у правильності обраного шляху. Засновник і CEO компанії Марк Цукерберг вважає, що люди мають фокусуватися виключно на стратегії, тоді як технічну реалізацію варто віддати машинам.

Ринок праці в IT-секторі зараз переживає фундаментальну трансформацію, де конкуренція з агентами стає повсякденною реальністю. Meta створює прецедент для всього сектору Big Tech, демонструючи готовність жертвувати тисячами лояльних працівників заради технологічного прориву. Переможцями в цій грі стануть фахівці, які навчуться керувати новими цифровими силами, а не змагатися з ними.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Meta відклала реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражають.

Meta звільнить 20% усього свого персоналу. Обов'язки передадуть ШІ-агентам

