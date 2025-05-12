iOS 19 спростить роботу в публічних мережах Wi-Fi

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Компанія Apple продовжує розробку iOS 19. Як очікується, вона стане одним із найбільших оновлень за всю історію операційної системи. Зміни торкнуться не тільки зовнішнього вигляду ОС, але й функціоналу. Робота пристроїв на цій системі стане більш комфортною для користувачів. Однією з цих нових функцій буде автоматична синхронізація всіх пристроїв користувача з мережами Wi-Fi, пише 9to5mac.

Як стверджують джерела Bloomberg, Apple додасть до iOS 19 функцію, яка дозволить автоматично синхронізувати публічні мережі WI-Fi по всій екосистемі компанії. Це означає, що користувачу не доведеться підключати до публічної мережі, наприклад, у готелі або спортзалі, всі свої пристрої окремо. Достатньо авторизуватися на одному пристрої, а всі інші підключаться до мережі автоматично.

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«Нова функція дозволить вводити інформацію на одному пристрої та синхронізувати її з іншими пристроями. Це зробить все більш зручним наступного разу, коли вам знадобиться отримати доступ до нової мережі Wi-Fi», — запевняють в Apple.

Хоча анонсована функція не виглядає чимось вражаючим, вона може виявитися справді корисною, оскільки дозволить користувачам гаджетів Apple заощаджувати час при підключенні до нових бездротових мереж.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що компанії Apple та Anthropic спільно працюють над створенням нової платформи для вайб-кодингу. Майбутній сервіс представляє собою оновлену версію Xcode, яка використовує модель Claude Sonnet від Anthropic. За її допомогою розробники зможуть генерувати, редагувати та тестувати код.

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