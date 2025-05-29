Apple збирається перейменувати всі свої операційні системи

Партнер видання

Apple змінить спосіб назви своїх наступних версій операційних систем. Замість того, щоб просто вказувати номер версії, Apple позначатиме їх за роком випуску. Про це повідомляє The Verge.

Зміни означають, що наступним великим оновленням iOS буде iOS 26 замість iOS 19. Що стосуються операційних систем для інших платформ Apple, то їхні майбутні зміни будуть наступними: iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Apple планує офіційно оголосити про нововведення з назвами на Всесвітній конференції розробників (WWDC), яка розпочнеться 9 червня. Ідея зі зміною назв полягає в тому, щоб зробити номери версій програмного забезпечення Apple більш узгодженими. Зараз номери версій можуть бути різними: наприклад, поточні версії включають такі назви, як iOS 18, watchOS 12 та visionOS 2.

Очікується, що на WWDC Apple також продемонструє оновлений дизайн своїх операційних систем, натхненний visionOS від Vision Pro. Захід розпочнеться з основної доповіді 9 червня о 13:00 за нью-йоркським часом.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що компанія Apple планує дозволити стороннім розробникам створювати додатки, використовуючи її LLM-моделі. Про цю новину теж офіційно оголосять на найближчій конференції WWDC.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.