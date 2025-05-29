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Новини 29/05/2025

Apple збирається перейменувати всі свої операційні системи

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Apple змінить спосіб назви своїх наступних версій операційних систем. Замість того, щоб просто вказувати номер версії, Apple позначатиме їх за роком випуску. Про це повідомляє The Verge.

Зміни означають, що наступним великим оновленням iOS буде iOS 26 замість iOS 19. Що стосуються операційних систем для інших платформ Apple, то їхні майбутні зміни будуть наступними: iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26.

Apple планує офіційно оголосити про нововведення з назвами на Всесвітній конференції розробників (WWDC), яка розпочнеться 9 червня. Ідея зі зміною назв полягає в тому, щоб зробити номери версій програмного забезпечення Apple більш узгодженими. Зараз номери версій можуть бути різними: наприклад, поточні версії включають такі назви, як iOS 18, watchOS 12 та visionOS 2.

Очікується, що на WWDC Apple також продемонструє оновлений дизайн своїх операційних систем, натхненний visionOS від Vision Pro. Захід розпочнеться з основної доповіді 9 червня о 13:00 за нью-йоркським часом.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що компанія Apple планує дозволити стороннім розробникам створювати додатки, використовуючи її LLM-моделі. Про цю новину теж офіційно оголосять на найближчій конференції WWDC.

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